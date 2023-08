In My home my destiny Cemile avrà in mano le redini della famiglia dopo la morte di Müjgan e una delle prime decisioni che prenderà sarà alquanto bizzarra: far sposare Mehdi insieme a Benal. Per lei sarà la soluzione migliore visto che è appena nata la loro prima figlia, la piccola Müjgan, ma la scelta sarà abbastanza bizzarra, perché Mehdi sarà in carcere con l'accusa di stalking e per aver sequestrato l'ex moglie.

Nessuno darebbe mai in sposa una donna a un uomo che si trova in carcere con queste accuse, ma per Cemile nessuno ha capito le reali intenzioni di Mehdi e il fatto che lui non avrebbe mai fatto del male a Zeynep: voleva "solo" portarla dalla loro madre a Erzurum.

Cemile vuol far sposare Mehdi e Benal

Cemile farà la proposta a Benal e la donna accetterà. Per correttezza quest'ultima andrà a dire la cosa anche a Zeynep e la ragazza rimarrà senza parole: dopo tutto quello che è successo, come può sposare un uomo violento come Mehdi? Benal sarà di tutt'altro parere: il loro non sarebbe un matrimonio fatto d'amore, quindi Mehdi non avrebbe mai paura di perderla e non potrebbe farle del male.

Zeynep starà in silenzio e accetterà la scelta di Benal. Intanto Cemile andrà in carcere a fare visita a Mehdi e gli proporrà di sposare Benal. Lui sarà titubante, ma assicurerà alla sorella che, nel caso dovesse succedere, sarebbe solamente un matrimonio sulla carta.

Mehdi manda un regalo di compleanno a Zeynep

Prima di accettare il matrimonio con Benal, Mehdi vorrà fare una cosa. Consegnerà a Cemile un pacco, un regalo per Zeynep per il suo compleanno e le pregherà di darglielo. Cemile andrà nell'ufficio di Zeynep con il dono. La ragazza lo aprirà, e troverà una casa fatta con dei fiammiferi bruciati e una sorta di lettera d'addio.

Zeynep rimarrà turbata e dopo aver letto la lettera deciderà di recarsi in carcere da Mehdi. Quando a lui verrà comunicato che ci sono visite, penserà che Zeynep sia lì per lui, ma si sbaglierà. Ci sarà il suo avvocato Hussein con il regalo che Zeynep gli ha rimandato indietro. La ragazza non vuole più averlo nella sua vita né tantomeno ricevere dei suoi regali.

Hussein inviterà il suo assistito a non contattare più Zeynep: niente telefonate o doni, qualsiasi cosa potrebbe peggiorare la sua situazione con la giustizia. Sarà proprio in quel momento che Mehdi prenderà una decisione.

Benal cambia idea su Mehdi

Mehdi telefonerà Cemile e le dirà che vuole convolare a nozze con Benal. Ha già parlato con l'avvocato Hussein, la cerimonia si svolgerà il giorno seguente in carcere. Cemile sprizzerà gioia da tutti i pori e correrà subito a dare la notizia a Benal, ma la ragazza non sarà tanto contenta.

Probabilmente penserà al discorso che le ha fatto Zeynep, così spiazzerà tutti con la sua decisione: non ha nessuna intenzione di sposare Mehdi.