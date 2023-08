Belen ed Emma hanno in comune un passato in coppia con Stefano De Martino, e forse per questo motivo ultimamente sembrano empatizzare parecchio anche pubblicamente. Nel giorno in cui la soubrette ha postato su Instagram un video che tanti hanno interpretato come una frecciatina neppure troppo velata all'ex marito (un filmato con alcuni cervi in primo piano), la cantante salentina ha deciso di esporsi mettendole un "like" che sta creando parecchio chiacchiericcio.

Aggiornamenti sul privato di Belen

Nel giorno in cui Stefano ha fatto parlare di sé per un video nel quale una donna lo chiama "amore", Belen ha deciso di movimentare la situazione postando sul suo profilo Instagram un filmato piuttosto emblematico.

Lo scorso 9 agosto, dunque, l'argentina ha caricato sul suo account personale un "reel" nel quale i protagonisti sono alcuni cervi che si nutrono all'aperto: nessuna didascalia o emoticon che potesse spiegare il significato di tutto, per questo i fan hanno tratto le loro conclusioni.

Gli animali che Rodriguez ha deciso di pubblicare sui suoi social network, sono famosi soprattutto per le loro corna: da qui la deduzione che la soubrette avrebbe voluto punzecchiare l'ex marito De Martino sui tradimenti che le avrebbe fatto negli anni, quelli dei quali si sta parlando tanto da quando si sono lasciati poco più di un mese fa.

La solidarietà alla delusa Belen

Ancor prima di condividere questo particolare video, Belen aveva caricato una Instagram Stories nella quale si toccava ripetutamente la testa: anche quel filmato è stato interpretato da tanti come una conferma indiretta alle voci che stanno circolando ultimamente, ovvero che Stefano avrebbe tradito la moglie.

A rendere questa situazione ancora più interessante, è stato il gesto che l'altra ex famosa di De Martino ha fatto per dimostrare solidarietà alla sudamericana: sotto al post dedicato ai cervi (e quindi alle presunte mancanze di rispetto del conduttore Rai), si può trovare il "mi piace" di Emma Marrone.

La cantante pugliese, infatti, ha apprezzato lo sfogo social della showgirl e secondo i fan il motivo sarebbe che lei in passato ha vissuto le stesse cose: il Gossip nostrano ricorda che nel fidanzarsi con Belen dietro le quinte di Amici, Stefano ha tradito la compagna di allora, ovvero la 39enne che oggi empatizza con la "collega" su Ig.

La fuga a New York dopo la rottura con Belen

Stando alle loro ultime mosse social, Emma e Belen condividerebbero una situazione sentimentale analoga: un amore travolgente con Stefano e poi la rottura in seguito a tradimenti, veri o presunti.

Mentre le sue più famose ex solidarizzano su Instagram mettendosi "like" (le due sono in ottimi rapporti, come conferma l'ospitata della cantante a Le iene di qualche mese fa), De Martino preferisce defilarsi dal gossip e volare oltreoceano con il figlio.

Da un paio di giorni, infatti, il napoletano è a New York con Santiago e si sta godendo una vacanza da papà.

Fino a poco prima di partire, però, il presentatore Rai è stato al mare e ha condiviso sul suo account un video nel quale si sente chiaramente una voce femminile rivolgersi a lui con il termine "amore".

Esattamente come ha fatto l'argentina con il filmato sui cervi, anche Stefano non ha dato spiegazioni sulla donna che era con lui in barca all'inizio di agosto. Fabrizio Corona e alcuni siti hanno sostenuto che la nuova fiamma dell'ex ballerino sarebbe Beatrice Vendadrim, attrice e modella che in passato è stata legata al rapper Fred De Palma; di questo presunto flirt, però, al momento non ci sono prove concrete o conferme dai diretti interessati.