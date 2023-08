I fan che li hanno conosciuti grazie al Grande Fratello Vip, hanno sperato fino all'ultimo che Antonella ed Edoardo facessero pace, magari seguendo "l'esempio" di Oriana e Daniele. Il 10 agosto scorso, però, con un tweet la ragazza ha ribadito che non intende tornare insieme all'ex fidanzato, anzi ha inviato i suoi sostenitori a voltare pagina come ha fatto lei tempo fa.

Aggiornamenti sulla coppia del Grande Fratello Vip

Antonella sembra piuttosto stanca dell'insistenza dei fan nel rivolerla accanto ad Edoardo, così giovedì 10 agosto ha deciso di esporsi con un messaggio che chiude definitivamente la storia d'amore che è nata all'interno della casa del Grande Fratello Vip.

"Mi piace che chi è veramente mia/o fan mi segua per le cose che pubblico, per come mi vesto, per i consigli che do, per come vi faccio divertire, per le esperienze televisive che farò, per le sfilate ecc...", ha esordito Fiodelisi sui social network.

L'appello vero e proprio ai suoi sostenitori, però, l'influencer l'ha fatto quando ha scritto: "Per favore, vi chiedo di andare avanti e di non soffermarsi più su cosa passate".

La 24enne, dunque, non apprezza più che altre persone le dicano cosa deve fare e per questo ha scelto di mettere in chiaro che il tanto atteso ritorno di fiamma con Donnamaria non c'è stato e non ci sarà.

Lo sfogo della protagonista del Grande Fratello Vip

La giovane salernitana si è anche detta certa che i fan le vogliono veramente bene capiranno queste sue parole, uno sfogo che è arrivato dopo quasi due mesi di pressioni e richieste di pace che lei ed Edoardo non hanno mai accolto.

A differenza degli "Oriele" che si sono lasciati e ripresi tante volte dopo la fine dell'esperienza nella casa del Grande Fratello Vip, i "Donnalisi" non sono mai tornati sui propri passi dal giorno in cui entrambi hanno ufficializzato la fine della relazione.

A distanza di quasi due mesi dalla rottura, Fiordelisi si è rivolta agli speranzosi sostenitori della coppia per invitarli a voltare pagina come ha fatto lei quando ha capito che Donnamaria non voleva andare oltre le loro divergenze caratteriali.

Si dice, infatti, che Antonella abbia tentato di tutto pur di riavvicinarsi all'ormai ex fidanzato, ma lui si sarebbe sempre opposto non vedendo un futuro sereno insieme.

L'avvistamento con Spinalbese dopo il Grande Fratello Vip

A riprova del fatto che l'influencer si è messa l'anima in pace, ci sono i contenuti che sta postando su Instagram in questi giorni.

Terminati gli impegni di lavoro, l'ex concorrente del Grande Fratello Vip è volata in Sardegna con un'amica e lo scorso 9 agosto è stata avvistata nello stesso locale di Antonino Spinalbese. Chi ha segnalato la presenza di Antonella alla serata alla quale ha partecipato anche l'ex di Belen Rodriguez, però, non ha chiarito se tra i due c'è stato un incontro oppure se si è trattata solo di una casualità.

Fatto sta che la 24enne è single da un paio di mesi ed è libera di godersi l'estate in compagnia di chi vuole, anche del compagno d'avventura con il quale aveva instaurato un bellissimo rapporto tra le mura di Cinecittà, salvo poi allontanarsi una volta concluso il percorso sotto i riflettori soprattutto a causa della forte gelosia di Donnamaria.

Anche l'ex parrucchiere non starebbe frequentando nessuno dopo il breve flirt con Ginevra Lamborghini: i due hanno provato ad andare oltre all'amicizia, ma la conoscenza è durata poco e ora ognuno si sta rilassando al mare con amici o ex.