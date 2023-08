Accadranno tanti colpi di scena nel corso delle nuove puntate di Terra amara in onda prossimamente su Canale 5. Le trame turche dello sceneggiato rivelano che Gulten Taskin scoprirà da uomo che il fratello Gaffur (Bülent Polat) ha ipotecato i suoi terreni senza chiederle il permesso.

Anticipazioni Terra amara: Gaffur scopre di essere stato ingannato

Le anticipazioni di Terra Amara svelano che Gaffur sceglierà di trasferirsi in Germania per scappare dai ricatti di Behice, visto che la donna sa che è stato lui a uccidere Hatip. Vorrebbe portare la famiglia all'estero anche perché Saniye non sopporta più la presenza di Sevda alla tenuta.

In un primo momento avrà intenzione di partire da solo, successivamente lo raggiungeranno gli altri.

Il realtà la promessa di lavoro sarà solo una trappola. Un dipendente del consolato gli prometterà un posto di lavoro in Germania in cambio di una cospicua somma di denaro. Non avendo i soldi necessati, l'uomo iscriverà un'ipoteca sui territori di proprietà di Gulten, senza prima informarla. Non le dirà la cosa nemmeno quando scoprirà di essere stato ingannato e dovrà tornare a Cukurova dopo aver trascorso solo un giorno a Istanbul, dove si era recato per prendere il volo per la Germania.

Gulten scopre che il fratello ha impegnato il suo territorio senza chiederle il permesso

Passato qualche tempo Gulten (Selin Genç) si recherà a fare compere in città con Fadik, dove verrà agganciata da un uomo che le chiederà di avere il terreno di sua proprietà, visto che Gaffur non gli ha ridato i soldi che gli doveva nel tempo stabilito.

Gulten rimarrà delusa dal comportamento del fratello che le ha impegnato il terreno senza prima chiederle il permesso. Nonostante questo, la moglie di Cetin deciderà di non farne parola con nessuno, nemmeno con Gaffur.

Cetin inizia a sospettare dello strano comportamento della moglie

Gulten inizierà ad assumere un comportamento molto strano, tanto che Cetin nutrirà dei sospetti su di lei.

Le chiderà se abbia qualche problema da risolvere. Gulten, per deviare i sospetti, si giustificherà dicendogli di essere in ansia per Zuleyha, appena ritrovata nel bosco con la caviglia intrappola in una tagliola per animali. Tale spiegazione però non convincerà Cetin, il quale deciderà di indagare a proposito. L'uomo scoprirà la verità sullo strano comportamento della moglie? Non resta che attendere le prossime anticipazioni della soap opera per sapere come evolverà questa storyline.