Cosa ci facevano Antonella e Antonino del Grande Fratello Vip 7 nello stesso locale? I fan se lo stanno chiedendo da qualche ora, soprattutto dopo che sui social network ha cominciato a circolare il Gossip sulla presenza dei due alla serata che si è tenuta il 9 agosto in una nota struttura della Sardegna. Il bel Spinalbese, inoltre, da tempo ha accantonato il flirt con Ginevra Lamborghini, che proprio in questi giorni è stata beccata in compagnia del suo storico ex Edoardo.

Aggiornamenti sui protagonisti del Grande Fratello Vip

Se Oriana e Daniele continuano ad allontanarsi e a riavvicinarsi anche su Instagram (qualche ora fa lei ha rimosso dal suo account le foto di coppia, facendo pensare all'ennesima rottura), Antonella guarda avanti e riparte dopo la dolorosa separazione da Edoardo.

Anche se qualche giorno fa è stata vista in lacrime in un hotel, la bella influencer ha deciso di partire per le vacanze con un'amica e di mostrarsi sempre sorridente nei tanti contenuti che sta pubblicando sui social network.

La sera del 9 agosto, inoltre, Fiordelisi ha scelto di divertirsi in un locale storico della Sardegna, una struttura che proprio mercoledì scorso ha ospitato un altro concorrente del Grande Fratello Vip 7.

Come dimostrano le Stories che entrambi hanno postato nelle ultime 24 ore, Antonella e Antonino erano nello stesso posto e non è escluso che possano essersi incontrati dopo mesi di "gelo".

Il rapporto nato al Grande Fratello Vip

Il Phi Beach, dunque, ieri sera ha accolto sia Antonella che Antonino, due protagonisti assoluti della settima edizione del Grande Fratello Vip e grandi amici tra le mura di Cinecittà.

Prima che la napoletana cedesse al corteggiamento di Edoardo, tutto il pubblico pensava che il suo cuore battesse per Spinalbese: sentendosi rifiutata, poi, la giovane sarebbe finita tra le braccia di Donnamaria, con il quale ha dato vita ad un tira e molla infinito.

Il romano è stato anche molto geloso del legame che la fidanzata aveva instaurato con l'ex di Belen, tanto da arrivare a chiederle di non frequentarlo lontano dai riflettori nel rispetto dei suoi sentimenti.

Un paio di mesi fa, però, la coppia dei "Donnalisi" è scoppiata e la bella 24enne sta cominciando a guardarsi intorno dimenticando l'uomo del quale si è innamorata perdutamente davanti alle telecamere.

L'avvistamento della cantante del Grande Fratello Vip

Anche a Deianira Marzano è arrivata la segnalazione che il 9 agosto Antonella e Antonino erano nello stesso locale, anche se non si sa né se si sono parlati né come è andata a finire la loro serata.

Spinalbese, comunque, sembra aver definitivamente scordato Ginevra Lamborghini: i due hanno avuto un fugace flirt sul finire della settima edizione del Grande Fratello Vip, una frequentazione che è durata poche settimane e che si è conclusa per incompatibilità.

Mentre l'ex di Belen Rodriguez si rilassa in Sardegna, la sorella di Elettra è stata beccata insieme al suo storico fidanzato, ovvero il ragazzo al quale era legata quando nella casa più spiata d'Italia respingeva a fatica il corteggiamento di Antonino.

La cantante, dunque, in questi giorni è in vacanza con "Scucugnu" (il soprannome che la giovane gli ha dato in televisione per evitare che trapelasse la sua vera identità), anche se c'è chi sostiene che tra i due non sarebbe mai realmente finita.

"Dal GF dico che non si sono mai lasciati, ho sempre ragione", ha commentato Deianira sul suo profilo Instagram dopo che alcuni fan le hanno inviato le fotografie della barca sulla quale stanno soggiornando i due piccioncini in quest'inizio di agosto.