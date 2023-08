Terra Amara prosegue con nuove puntate su Canal e 5 e le anticipazioni di martedì 29 e mercoledì 30 agosto annunciano puntate importanti. Sevda verrà rilasciata dopo aver dimostrato la sua innocenza e Demir farà di tutto per farsi perdonare. La donna, tuttavia, resterà nel mirino di Ozcan che radunerà alcuni uomini per vendicare Hunkar. Zuleyha salverà Sevda dal linciaggio e la porterà a villa Yaman. Nel frattempo, Fikret rivelerà di aver preso la dichiarazione di Yilmaz dall'ufficio di Demir e farà insospettire Fekeli. Infine, Gulten tornerà alla tenuta dopo essersi chiarita con Demir che le chiederà scusa per essere stato troppo brusco con lei.

Anticipazioni Terra amara: Sevda giudicata innocente

Le anticipazioni di Terra amara raccontano che martedì 29 e mercoledì 30 agosto Sevda sarà tra i protagonisti. La donna riuscirà finalmente a dimostrare la sua innocenza durante il processo. Un testimone, infatti, dichiarerà che nel momento dell'omicidio di Hunkar, Sevda era lontana dal luogo del delitto e quindi l'imputata verrà scagionata. Demir dovrà ricredersi su di lei e proverà a farsi perdonare per aver dubitato della sua sincerità. Nel frattempo, Ozcan non accetterà la sentenza dei giudici e sarà ancora convinto della colpevolezza di Sevda. Per vendicarsi di lei, radunerà alcuni uomini con lo scopo di dare fuoco alla casa della cantante e linciarla.

Sevda sarà terrorizzata vedendo dalla finestra gli uomini armati di torcia tentare di buttare giù il cancello della sua casa.

Anticipazioni puntate di martedì 29 e mercoledì 30 agosto: Zuleyha pronta ad aiutare Sevda

Le puntate di Terra amara vedranno Sevda al centro della rabbia di alcuni uomini di Cukurova. Urlandole di uscire, lanceranno delle torce e incendieranno il giardino della cantate che non saprà come uscire da quella brutta situazione.

Fortunatamente arriverà Zuleyha che affronterà con coraggio il gruppo di uomini e riuscirà a farli andare via. Dopo il brutto episodio, tuttavia, Sevda non potrà più restare in casa e per questo Zuleyha la porterà con sé alla tenuta.

Gulten tornerà alla tenuta e perdonerà Demir per averla cacciata in modo duro

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che a casa Fekeli, Fikret ammetterà di aver preso il documento firmato da Yilmaz frugando nell'ufficio di Demir.

Il comportamento del nipote di Fekeli desterà non pochi sospetti per il suo odio ingiustificato nei confronti di Yaman. L'uomo spiegherà di voler vendicare la condanna di Fekeli a causa di Demir in passato, ma questo non convincerà suo zio. Nel frattempo, Yaman chiederà scusa a Gulten per averla cacciata dalla tenuta e la riaccoglierà in casa.