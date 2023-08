Armando Incarnato è finito al centro di una nuova polemica social.

Scendendo nel dettaglio, il noto cavaliere di Uomini e donne ha pubblicato un post giudicato dai più frivolo, da qui i commenti negativi di numerosi utenti e la susseguente replica dello stesso Incarnato.

Il post della discordia

Il noto cavaliere di Uomini e Donne è dunque tornato a far parlare di sé. Questa volta, però, non si tratta di una nuova conquista ma di un suo post pubblicato su Instagram. "Il segreto dell'eterna giovinezza: 11 mesi di ferie all'anno e il 12° a riposare" ha scritto il Cavaliere a corredo di uno scatto che lo ritrae in vacanza comodamente seduto su di una poltrona.

Anche l'ex dama Ida Platano ha messo 'mi piace' al post lasciando intendere dunque di trovarsi d'accordo con il pensiero espresso a corredo della foto. Le parole del parrucchiere campano non sembrano però essere state gradite da alcuni follower: essendosi preso gioco di chi lavora tutti i giorni, la maggior parte dei 'normali' individui che lo seguono in tv, Incarnato è stato infatti etichettato dagli utenti come frivolo e portatore di un cattivo esempio.

La replica di Incarnato

“Volevo far notare a quelle persone che stanno commentando in maniera negativa il mio post: io non devo dare conto a nessuno e non ho mai tolto niente dalla tasca a nessuno. Avete rotto” ha così replicato il diretto interessato, mostrando di non tenere in alcuna considerazione quanto gli sarebbe stato virtualmente 'detto' dai propri follower.

Appare tra l'altro chiaro l'intento del cavaliere, la cui idea era probabilmente proprio quella di provocare e suscitare una polemica che lo vedesse al centro dell'attenzione.

Il futuro del cavaliere a U&D

Il prossimo 24 e 26 agosto sono in programma le prime registrazioni della nuova stagione di Uomini e Donne. Per quanto riguarda il futuro di Armando Incarnato risulta essere ancora un'incognita.

Di recente, sul cavaliere sono circolati dei rumors in merito ad una presunta frequentazione ma lui non ha mai confermato o smentito.

Nel caso avesse intrapreso una nuova relazione lontano dai riflettori, Armando non dovrebbe tornare nel parterre maschile del dating show di Maria De Filippi. In caso contrario, Incarnato potrebbe tornare sotto i riflettori per continuare a cercare la donna della sua vita.

Per sapere se il cavaliere tornerà o meno a Uomini e Donne bisognerà attendere le anticipazioni relative alle prossime registrazioni, le prime dell'anno.