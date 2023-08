Terra Amara continua a promettere tanti colpi di scena ai fan che seguono tutte le puntate su Canale 5. Nelle puntate in programmazione prossimamente, il matrimonio di Demir Yaman (Murat Ünalmış) e Zuleyha Altun (Hilal Altinbilek) entrerà in crisi a causa della dottoressa Umit Kahraman (Hande Soral). Quest’ultima non si arrenderà quando il ricco imprenditore deciderà di mettere fine ai loro incontri clandestini per rimanere con la moglie. L’uomo però arriverà a perdere il controllo quando vedrà Zuleyha affranta a causa del suo tradimento: sarà così distrutto da meditare di porre fine alla sua vita.

Spoiler turchi Terra amara: Demir tradisce Zuleyha con Umit

Dagli spoiler sui nuovi episodi si evince che Zuleyha, dopo la morte di Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş), si ricongiungerà con Demir per il bene dei loro bambini. Proprio quando i due coniugi sembreranno ritrovare la serenità, ci sarà l’intromissione di Umit, la quale su ordine di Fikret Fekeli (Furkan Palali) avrà il compito di sedurre l’imprenditore. Fikret vorrà farla pagare al fratellastro per gli errori commessi in passato dal loro defunto padre Adnan Yaman.

La nuova dottoressa dell’ospedale di Cukurova riuscirà a conquistare con facilità Demir, ma ben presto Demir si renderà conto di non poter vivere senza la moglie Zuleyha. Umit non mollerà affatto la presa, dato che non vorrà rinunciare ad avere al suo fianco Yaman per nessuna ragione.

Per questo motivo darà il via alla sua spietata vendetta.

Altun nella disperazione totale, Yaman minaccia di uccidere la sua ex amante

La prima persona a scoprire la relazione extraconiugale di Demir sarà Sevda Çağlayan (Nazan Kesal) e Zuleyha, pur non essendo stata messa al corrente da lei, farà l’amara scoperta. Sprofonderà nello sconforto quando apprenderà di essere stata tradita dal marito, anche perché lo ama sul serio.

Altun rimarrà anche delusa da Umit: l'ha creduta un’amica al punto da arrivare a invitarla al compleanno del figlio Adnan (Ömer Fethi Canpolat). In preda alla furia Zuleyha affronterà la rivale in amore.

Demir si sentirà in colpa per la sua infedeltà e sarà addirittura intenzionato a compiere un folle gesto. Non sopportando il fatto di vedere la sua amata soffrire a causa sua, vorrà uccidersi e mettere fine all’esistenza della sua ex amante con la sua pistola. Per fortuna a evitare il peggio ci penserà Zuleyha, che con il suo provvidenziale intervento metterà in salvo anche Umit, la quale non le sarà per niente riconoscente.