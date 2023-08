Sono diversi i rumor che stanno circolando in queste ore su un'ex coppia del GF Vip 7: Daniele Dal Modo ha annunciato l'addio a Oriana Marzoli sui social network, e il motivo sarebbero i futuri impegni di lavoro di lei all'estero.

Deianira Marzano, infatti, ha informato fan e curiosi del fatto che la bella Marzoli avrebbe sognato di rimanere in Italia per lavorare in televisione, magari come opinionista, ma visti i tanti no ricevuti starebbe per tornare in Spagna dove per lei ci sarebbe già pronto un reality-show.

Aggiornamenti sulla protagonista del GF Vip

Daniele ha chiuso di nuovo la storia con Oriana e l'ha ufficializzato sull'ex Twitter (ora "X") con una serie di messaggi che non lasciano spazio a diverse interpretazioni.

Nello sfogo che ha avuto la mattina del 2 agosto, il concorrente del GF Vip 7 ha fatto accenno alla distanza e a nuovi progetti di lavoro che non combacerebbero con una relazione seria e stabile.

Dal Moro non è sceso nei particolari di quello che Marzoli dovrebbe fare prossimamente, ma ha lasciato intendere che si tratta di impegni professionali che li terrebbero lontani per troppo tempo e questa cosa lui non la accetta.

Anche se da mesi vive in Italia e fa la spola tra Milano e Verona, si dice che il futuro della bella influencer sia all'estero e ancora una volta sul piccolo schermo.

Il parere del pubblico del GF Vip

In una Stories che ha postato su Instagram nel pomeriggio di mercoledì 2 agosto, Deianira ha provato a spiegare perché tra gli "Oriele" c'è stata un'ennesima rottura.

"Un amico di Oriana mi ha detto che dopo il GF Vip lei avrebbe voluto fare tv in Italia. Sperava di fare anche l'opinionista", ha esordito la napoletana nel racconto di quello che le avrebbe confidato una persona molto vicina all'influencer sudamericana.

Dopo aver realizzato che a Mediaset non ci sarebbe posto per lei (nessun ex del reality di Canale 5 ha avuto spazio in altre trasmissioni dopo la finale, pare su espressa richiesta di Pier Silvio Berlusconi), Marzoli avrebbe cercato fortuna altrove, ovvero dove è sempre stata richiesta e acclamata.

"Ora si dirige verso la Spagna, dove farà sicuramente un altro reality", ha proseguito Marzoli sui social network.

La scelta di andare a lavorare all'estero, dunque, sarebbe la causa principale dell'allontanamento di Daniele dalla fidanzata: qualora lei andasse a vivere lontano da Verona, Dal Moro non riuscirebbe a portare avanti una relazione come la vorrebbe lui e per questo ha chiuso.

Amore al capolinea dopo il GF Vip

Deianira ha concluso il suo sfogo social augurandosi che gli "Oriele" possano trovare un punto d'incontro, magari un compromesso per continuare a stare insieme anche se la venezuelana dovesse andare a lavorare in Spagna come si vocifera in queste ore.

Daniele, però, è sembrato piuttosto convinto di non voler più fare coppia con Oriana, anche perché oggi su Twitter ha scritto: "Non voglio più stare con lei, quindi basta".

"La storia già non va bene di per sé, ma se aggiungi lo stare distanti per troppo tempo le cose non funzionano. Io sono innamorato ma ho 33 anni e voglio una relazione seria, cosa che con lei non è possibile", ha fatto sapere il veneto.

Quella annunciata il 2 agosto, è la terza rottura tra i protagonisti del GF Vip 7 appena citati: fino ad ora, però, il distacco non è durato più di qualche settimana, quindi i fan sperano che anche stavolta la situazione possa tornare alla normalità.

Marzoli non si è ancora espressa sull'allontanamento dal fidanzato, anzi su Instagram sta documentando la sua "fuga" a Ibiza con tanto di video e foto del relax che si sta concedendo dopo mesi di lavoro.