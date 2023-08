Nelle puntate di Terra Amara, in onda prossimamente su Canale 5, Demir verrà travolto dall'amore per Umit, tanto che deciderà di chiudere definitivamente il suo travagliato matrimonio con Zuleyha. Come rivelano le anticipazioni della soap provenienti dalla Turchia, la dottoressa si avvicinerà a Yaman inizialmente solo per aiutare il suo amico Fikret a vendicarsi del fratellastro ma col passare del tempo si innamorerà realmente di lui. Per tale ragione Umit comincerà a essere gelosa di Zuleyha. Per rassicurare la sua amante, Yaman la porterà fuori per un weekend romantico, al termine del quale annuncerà di essere pronto a chiedere il divorzio ad Altun per poter vivere liberamente il suo amore per la nuova direttrice generale dell'ospedale.

Demir si concede un weekend romantico con Umit

Proseguono le anticipazioni di Terra amara concentrandosi sulla relazione che vede protagonisti Demir e Umit. Seguendo la trama della soap turca, la dinamica in questione prenderà il via con l'arrivo della dottoressa ad Adana, che giungerà per dare man forte all'amico Fikret intenzionato a vendicarsi del fratellastro Demir. A tale scopo il nipote di Fekeli spingerà l'amica a sedurre Yaman, il quale ci metterà ben poco a cadere nella trappola della donna. Nonostante si tratti solo di un piano di vendetta, Umit si innamorerà realmente di Demir.

Per non soffrire troppo cercherà di allontanarsi dall'amante, soprattutto quando inizierà a provare una forte gelosia nei confronti di Zuleyha.

Demir non sarà però disposto a rinunciare alla compagnia della dottoressa, tant'è che le dirà in più occasioni di voler stare con lei. Per tale ragione organizzerà un weekend romantico, che li condurrà in una lussuosa casa ad Ankara. Demir si allontanerà da casa mentendo a Zuleyha e dicendole di dover incontrare un ministro ad Ankara.

Demir vuole stare con Umit

Demir racconterà a Umit di vivere sotto lo stesso tetto della moglie solo per amore dei figli, ma che in realtà il loro matrimonio è finito da tempo visto che il cuore di Zuleyha è sempre appartenuto a Yilmaz. I colpi di scena non finiranno qui: al termine del weekend Demir annuncerà a Umit di voler divorziare da Zuleyha.

La moglie potrà restare alla tenuta con i figli, mentre Demir prometterà alla dottoressa di costruire una casa tutta per loro.

Demir sarà pronto a ricostruirsi una vita con Umit, ma come reagirà quando scoprirà che la relazione con la dottoressa è nata da un inganno? Per scoprirlo non resta che attendere le prossime anticipazioni turche di Terra amara, anche se le anticipazioni rivelano già che arrivare alla verità porterà Zuleyha a rischiare la sua vita.