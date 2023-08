Non c'è pace per la coppia del Grande Fratello Vip che i fan hanno ribattezzato "Oriele": come riportano gli esperti di Gossip Venza e Rosica su Instagram, il 9 agosto Oriana ha nuovamente cancellato Daniele dalla sua vita social. Dal profilo della giovane, infatti, sono spariti sia il "segui" a Dal Moro che le foto in cui apparivano insieme ed affiatati. La venezuelana, dunque, ha preso le distanze dal compagno un'altra volta e a pochi giorni dalla pace a Ibiza che i paparazzi hanno documentato.

Aggiornamenti sui personaggi del Grande Fratello Vip

Continua la "saga" degli Oriele: dopo essere rimasti in silenzio per qualche giorno, Oriana e Daniele stanno tornando prepotentemente al centro del gossip per un nuovo allontanamento.

I primi a parlare del gelo che è calato sui social network tra i concorrenti del Grande Fratello Vip 7, sono stati Amedeo Venza e Alessandro Rosica. Entrambi gli esperti di cronaca rosa, infatti, nel pomeriggio del 9 agosto hanno postato su Instagram una Stories per informare fan e curiosi di quello che sta accadendo tra i litigiosi piccioncini.

Condividendo il messaggio che gli è stato inviato da un follower, l'influencer pugliese ha fatto sapere: "Hanno rilitigato un'altra volta.

Lei sta togliendo le foto di coppia e già dicono che lui è tornato a Verona".

Tira e molla infinito dopo il Grande Fratello Vip

Sono passati pochi giorni da quando Venza ha usato Instagram per riportare quello che lui stesso ha definito uno "scoop" sulla coppia nata nella casa del Grande Fratello Vip 7.

Il pugliese Amedeo si è fatto portavoce di quello che una fonte gli ha raccontato: Daniele e Oriana avrebbero litigato subito dopo la vacanza a Ibiza che li ha visti lasciarsi e poi riappacificarsi nel giro di 48 ore.

Oggi, dopo aver saputo che Marzoli sta rimuovendo dal suo account le foto di coppia, l'influencer ricorda questo suo gossip e rimarca il fatto che questo tira e molla sarebbe studiato a tavolino per permettere ad entrambi di rimanere al centro dell'attenzione mediatica.

"Che pagliacci, hanno veramente stancato", ha tuonato la fan che per prima si è accorta della sparizione delle immagini degli Oriele dal profilo della venezuelana.

Il silenzio dei protagonisti del Grande Fratello Vip

Dopo essersi chiariti in vacanza a Ibiza, Oriana e Daniele sono riapparsi sui social con un selfie che ha creato parecchio chiacchiericcio.

Tra le Stories che la ragazza ha pubblicato su Instagram qualche giorno fa, figurava anche un'immagine in bianco e nero in cui lei e il fidanzato erano sdraiati a letto. Con quel piccolo gesto Marzoli ha voluto confermare la pace con il fidanzato dopo un breve periodo di gelo, dopodiché entrambi sono spariti un'altra volta.

Dal Moro è stato influenzato fino a poco tempo fa e quindi non ha usato tanto i social, mentre la finalista del Grande Fratello Vip 7 ha aperto un canale broadcast per comunicare ancora più da vicino con i suoi tantissimi sostenitori.

Nella giornata di ieri, 8 agosto, la bella sudamericana ha informato i follower di stare poco bene (probabilmente è stato il compagno ad attaccarle la febbre) ma che Dal Moro si era ripreso e che era anche andato ad allenarsi.

In queste ore, invece, Oriana ha eliminato dal suo account le foto di coppia e, come precisa Alessandro Rosica, non ha ripreso a "seguire" il fidanzato su Instagram (l'aveva rimosso dopo l'ultima lite, quella che i due hanno chiarito alle Baleari meno di una settimana fa).

I curiosi, inoltre, fanno sapere che Daniele sarebbe rientrato a Verona e che l'influencer sarebbe rimasta a casa da sola a seguito di un nuovo "crac", l'ennesimo.