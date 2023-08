L'appuntamento con Uomini e donne riparte lunedì 11 settembre su Canale 5 ma, in questi giorni, c'è stata già la prima registrazione della nuova edizione.

Le sorprese non mancheranno e, nel corso delle riprese di questa settimana, c'è stato spazio per la presentazione dei nuovi tronisti, pronti a mettersi in gioco per cercare l'anima gemella.

Grande attenzione anche alle vicende del trono over: a destare grande clamore è stata l'assenza in studio di alcuni volti di spicco della trasmissione, come nel caso di Pinuccia e Riccardo.

Chi sono i nuovi tronisti di Uomini e donne 2023/2024

Nel dettaglio, le anticipazioni sulle nuove puntate di Uomini e donne rivelano che sono tre i tronisti presentati nel corso della prima registrazione.

Cristian e Brando sono due ragazzi 22enni, che sembrano essere disposti a mettersi in gioco per cercare di trovare una persona serie e affidabile con la quale costruire un futuro stabile insieme.

La tronista donna, invece, è Manuela Carriero, che nel suo passato ha partecipato a una edizione di Temptation Island in onda su Canale 5.

Non si esclude che, nel corso delle prossime registrazioni del talk show, possa esserci spazio anche per l'arrivo di una seconda tronista donna e tra i nomi in lizza, spicca quello di Francesca, protagonista dell'ultima edizione del reality show delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia.

Armando e Riccardo assenti nelle nuove puntate di U&D

Per quanto riguarda il trono over, invece, le anticipazioni su Uomini e donne rivelano che nel corso delle nuove puntate ci sarà spazio per una serie di ritorni ma anche delle assenze che non passeranno inosservate.

È questo il caso di Armando e Riccardo, i due chiacchieratissimi protagonisti del trono senior, che non hanno preso parte alla prima registrazione di questa stagione.

Una doppia assenza che ha fatto già molto discutere sul web e sui social, al punto che in tantissimi hanno ipotizzato una "cacciata" definitiva dalla trasmissione Mediaset.

Stando poi a una serie di segnalazioni che circolano in rete, Armando questa estate avrebbe svelato ad alcuni fan che non sarebbe ritornato nel parterre del trono over.

Ida Platano fuori dal cast, Pinuccia non torna: anticipazioni Uomini e donne nuove puntate

Nel cast di Uomini e donne non sarà presente neppure Ida Platano: il suo nome era stato preso in considerazione come papabile nuova opinionista del talk show dei sentimenti, ma così non sarà. Ida risulta fuori dallo show, così come non ci sarà spazio per il ritorno di Pinuccia.

La dama di Vigevano aveva chiesto di poter tornare in trasmissione ma, al momento, un suo ritorno nel parterre over non è stato preso in considerazione da Maria De Filippi e dal suo team di autori per la stagione 2023/2024.