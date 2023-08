Tanti i nuovi arrivi nell’ottava stagione de Il Paradiso delle Signore, che andrà in onda con le puntate inedite a partire dall'11 settembre 2023. Tra questi ci sarà Matteo Portelli, che avrà un ruolo molto importante nelle nuove trame. Le anticipazioni sulla soap di Rai 1 rivelano che il ragazzo è il fratellastro di Marcello Barbieri e che si farà conoscere per il suo passato travagliato.

Pare inoltre che Maria, tra i tanti dubbi che la assaliranno, inizi a provare qualcosa di serio per il nuovo arrivato: che ne sarà del rapporto con Vito?

Marcello scopre di avere un fratellastro ne Il Paradiso delle signore 8

Sta per arrivare l’ottava stagione de Il Paradiso delle Signore, la soap di Rai 1. Grande spazio verrà riservato a Marcello Barbieri e non solo per la sua storia d'amore con Adelaide di Sant’Erasmo, ma anche per un segreto custodito nel suo passato.

A Milano arriverà il fratellastro Matteo Portelli, interpretato da Danilo D'Agostino. Il giovane verrà assunto da Vittorio in qualità di contabile, con la speranza di reggere la concorrenza di Galleria Moda Milano, capitanata da Umberto e Tancredi, ma c'è di più.

Dopo qualche tempo Matteo rivelerà a Marcello un retroscena che riguarda entrambi e che cambierà per sempre le loro vite.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore: Marcello deve fare i conti con il passato

Nella nuova stagione de Il Paradiso delle signore Marcello si troverà ad affrontare un periodo di grande crisi [VIDEO] dopo che Matteo gli svelerà di essere il suo fratellastro.

Portelli andrà a prendere il posto di Vito, che rimarrà in Australia ancora per un po' per risolvere delle questioni legate alla gestione della sua azienda di famiglia.

Matteo si rivelerà un giovane piuttosto tormentato e con tanti problemi da risolvere.

Non sarà facile per Marcello fare i conti con il passato e venire a conoscenza dell'infedeltà dwl padre.

Il Paradiso 8 anticipazioni: Maria interessata a Matteo

Visto il passato non facile e anche la sua personalità, Matteo non riuscirà a farsi accettare immediatamente da Marcello, che in un primo momento preferirà mantenere le distanze per metabolizzare questa parte importante e sconosciuta del suo passato.

Pare invece che il fascino del nuovo arrivato non sia indifferente a Marial che si sentirà sola per l'assenza di Vito. Lo stesso Portelli noterà la dolcezza della stilista, che cosa succederà tra i due?

Le anticipazioni su Il Paradiso delle signore non forniscono altri dettagli per ora, se non che la presenza di Matteo Portelli sarà determinante nelle nuove trame. Appuntamento all'11 settembre con la prima delle puntate inedite dell'ottava stagione.