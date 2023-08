In My home my destiny, dopo la nascita della piccola Müjgan, Benal sposerà Mehdi, con la speranza che il matrimonio possa essere la soluzione giusta ai suoi problemi e che il padre della sua bambina possa finalmente riavvicinarsi a lei, ma purtroppo non sarà così. Il matrimonio senza amore la farà solo soffrire, e per lei e la sua bambina vorrà qualcosa di meglio, così deciderà di scappare insieme a lei.

Benal, però, farà un errore: rivelare le sue angosce a Cemile e quando quest'ultima capirà che vuole fuggire, la prima cosa che farà sarà avvisare Mehdi.

Benal chiede aiuto a Zeynep

Mehdi piomberà a casa, prenderà la piccola Müjgan dalle braccia di Benal e segregherà quest'ultima nella sua stanza. Griderà aiuto, ma nessuno avrà pietà di lei, a eccezione di Nuh, che non tollererà più l'atteggiamento violento di Mehdi, così l'affronterà, fino ad arrivare a sferrargli un pugno in faccia.

Benal sarà sempre più disperata e non saprà cosa fare. Per fortuna Mehdi non le ha preso il telefono, così avrà modo di chiamare qualcuno per chiedere aiuto. Non si rivolgerà alla polizia, ma penserà di chiamare Zeynep.

Zeynep vuole salvare Benal

Zeynep sarà impegnata con Barış. I due staranno cenando insieme dopo che lui le ha fatta lo proposta di matrimonio. All'improvviso squillerà il telefono di Zeynep e nello schermo apparirà il nome di Benal.

In un primo momento penserà di non rispondere, però è strano che Benal la chiami, così risponderà.

Ciò che la donna avrà da dirle sarà preoccupante: Mehdi le ha preso la bambina e l'ha rinchiusa nella sua stanza. Zeynep non ci penserà oltre e insieme a Barış andrà a salvare Benal.

Mehdi blocca Zeynep

Mehdi li vedrà arrivare, ma sarà solo Zeynep a entrare in casa.

Cemile proverà a fermarla, dicendole che Mehdi e Benal sono marito e moglie, e queste cose le devono risolvere tra loro. Le pregherà di non mettersi in mezzo e di pensare a Müjgan, ma la risposta di Zeynep sarà schietta: "Quale Müjgan? Quella che è stata uccisa dal suo uomo violento oppure la bambina che nel piano di sotto non smette di piangere perché vuole stare tra le braccia della mamma?".

Zeynep scanserà Cemile e salverà Benal aprendo la porta con l'ausilio di un estintore. Quando sarà libera, si troveranno avanti Mehdi, che le intimerà di non portargli via la figlia, ma a quel punto ci sarà l'intervento di Barış.

Mehdi scopre che Zeynep sposerà Barış

Barış gli dirà che forse è meglio che lasci andare Benal con la bambina, a meno che non voglia che chiami la polizia e in quel caso, visto che è in libertà vigilata, potrebbe rischiare di tornare dentro se le forze dell'ordine sapessero quello che ha fatto.

Allora Mehdi prenderà Zeynep per un braccio e la reazione di Barış sarà tempestiva. "Toglile le mani di dosso", gli intimerà e Mehdi con fare da strafottente dirà a Zeynep "è questo chi è?", ma la risposta di Zeynep sarà come un'accoltellata al cuore per Mehdi: "Lui è colui che sposerò".

Impietrito dalla risposta, Zeynep prenderà Benal e Müjgan e le porterà a casa, ma sarà chiaro che Mehdi non si arrenderà facilmente.