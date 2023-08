Lara Komar si prepara a tornare nei panni di Gloria nella soap opera Il Paradiso delle signore 8, la cui messa in onda è confermata dall'11 settembre in poi nella fascia del pomeriggio di Rai 1.

Le sorprese non mancheranno e, questa volta, tra Gloria ed Ezio trionferà finalmente l'amore. I due saranno liberi di viversi la loro favola d'amore e, di conseguenza, si perderanno le tracce di Veronica, l'altra donna che aveva fatto breccia nel cuore del dottor Colombo.

Ezio fa la sua scelta tra Gloria e Veronica: anticipazioni Il Paradiso delle signore 8

Nel dettaglio, l'appuntamento con Il Paradiso delle signore 8 tornerà in onda dall'11 settembre [VIDEO] in poi nel primo pomeriggio di Rai 1, con una nuova stagione che si preannuncia scoppiettante e densa di sorprese.

Al centro delle trame ci saranno le vicende di Ezio che, finalmente, si ritroverà a dover prendere una decisione finale sul suo futuro sentimentale.

Il padre di Stefania si è ritrovato diviso tra Gloria e Veronica ma, questa volta, si renderà conto che è giunto il momento di fare una scelta definitiva e svelare così il nome della persona con la quale intende costruire il suo futuro.

Ad avere la meglio sarà Gloria: in questa nuova attesissima stagione della soap opera, Ezio deciderà di raggiungere la sua amata in America, per confessarle tutto il suo amore.

La rivincita di Gloria su Veronica: anticipazioni Il Paradiso 8

Ezio si renderà conto che, nonostante il fidanzamento con Veronica, non ha mai smesso di pensare a Gloria e per tale motivo vorrà riprendere in mano le redini del loro rapporto.

Una vittoria per Gloria che, nel frattempo, aveva scelto di farsi da parte (minacciata anche da Veronica) ed evitare di mettere in difficoltà il padre di sua figlia.

Cosa ne sarà a quel punto di Veronica? La donna non sarà tra le protagoniste di questa nuova stagione de Il Paradiso delle Signore e risulta fuori dal cast e dalle trame della soap opera pomeridiana di Rai 1.

E, in una intervista concessa a Blasting News da Lara Komar, l'attrice ha confermato che non avrà notizie della sua rivale in amore.

'Lei non sa cosa succede a Veronica', parla Lara Komar de Il Paradiso delle signore 8

"Veronica? Non può rispondere Gloria, lei è in America. Quello che succede dall'altra parte del mondo, lei non lo sa", ha dichiarato Lara Komar.

Insomma, Veronica potrebbe sparire nel nulla e sicuramente non continuerà la sua vita a Milano assieme alla figlia Gemma, in dolce attesa del suo primo figlio.

Sia Veronica che Gemma risultano fuori dal cast di questa ottava stagione de Il Paradiso delle signore, ma potrebbero tornare sempre in corso d'opera, così come è successo in passato ad altri protagonisti della serie.