Nella puntata di Terra amara che andrà in onda venerdì 4 agosto su Canale 5, Zuleyha sarà disperata per la scomparsa di suo figlio Adnan.

Intanto, Demir crederà che Gulten abbia aiutato Akkaya a rapire il bambino e minaccerà di fargliela pagare amaramente. Successivamente, Saniye sarà intenzionata a raccontare la verità perché teme per la cognata, ma Gaffur la fermerà. Nel frattempo, Fekeli arriverà a villa Yaman e Hunkar gli affiderà la giovane domestica sotto protezione. Infine Demir organizzerà le ricerche del piccolo figlio.

Demir minaccia Gulten per aver aiutato Yilmaz nella fuga

Nella prima parte della puntata di Terra Amara, Zuleyha si dispererà per la scomparsa di Adnan e non riuscirà a credere come Yilmaz abbia potuto portarle via suo figlio senza nemmeno avvisarla.

Nel frattempo, Demir sarà convinto che sia stata proprio Gulten ad aver aiutato il giovane Akkaya a rapire il bambino e portarlo via dalla tenuta Yaman senza essere stato avvistato da nessuno.

Ma la domestica negherà qualsiasi coinvolgimento, ma soltanto Hunkar e Zuleyha crederanno all'innocenza della ragazza. A questo punto, il signor Yaman minaccerà Gulten promettendole di fargliela pagare amaramente per tale affronto.

Saniye vuole confessare per salvare sua cognata dall'ira di Demir

Successivamente Gaffur tornerà a casa e racconterà tutto a sua moglie, la quale confesserà di aver visto Yilmaz uscire dalla villa insieme al piccolo Adnan e di averlo fatto passare con consenso. Inoltre Saniye vorrà rivelare la verità a Demir che se l'è presa, ingiustamente, con la povera Gulten, ma Gaffur la fermerà perché se lo facesse comporterebbe la rovina della loro famiglia.

Nel frattempo Fekeli arriverà alla tenuta Yaman e Hunkar gli chiederà di proteggere la domestica portandola con sé temporaneamente. Infine, Demir ordinerà di trovare suo figlio e le prime squadre di ricerca inizieranno a mobilitarsi, mentre Yaman andrà direttamente alle baracche, l'ultimo luogo in cui Yilmaz è stato avvistato con Adnan.

Riassunto della puntata precedente di Terra amara

Nella puntata precedente di Terra amara in onda giovedì 3 agosto, Fekeli è vittima di un agguato, ma l'intervento di Fikret scongiura il pericolo mettendolo in salvo. Intanto Demir convoca una conferenza stampa nella quale dichiara che Yilmaz è il padre biologico di Adnan, ma che lui non intende rinunciare al bambino che ha tenuto per primo in braccio.

Per tutta risposta Yilmaz rapisce suo figlio dal suo lettino lasciando villa Yaman. Infine, Gulten porta il biberon al piccolo e non lo trova in stanza così allarma Zuleyha: Adnan è scomparso.