Il Paradiso delle signore 8 inizierà lunedì 11 settembre alle ore 16:50 sulla rete Rai, nonché sulla piattaforma streaming RaiPlay. Le anticipazioni della soap opera di stampo nostrano ideata da Giannandrea Pecorelli, in merito all'8ª stagione, evidenziano che Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) non si lascerà abbattere da ricatti, intimidazioni e colpi bassi messi in atto da Tancredi Di Sant'Erasmo (Flavio Parenti). Il direttore del Paradiso delle signore, infatti, nutrirà ancora dei sentimenti per Matilde Frigerio (Chiara Baschetti) e, come piacevole conseguenza, non si arrenderà e riuscirà a conquistare nuovamente la moglie di Tancredi.

Elvira Gallo (Clara Danese), infine, si presenterà nel nuovo capitolo della telenovela targata Rai con un partner al suo fianco, fidanzamento che sarà fonte di delusione per Salvatore Amato (Emanuel Caserio).

Vittorio non si arrenderà e riuscirà a conquistare nuovamente Matilde

Il triangolo amoroso tra Matilde, Tancredi e Vittorio ha tenuto banco per gran parte della settima stagione de Il Paradiso delle Signore, con l'armonia crescente sfociata in vero e proprio amore reciproco tra Conti e Frigerio, la quale è stata inficiata con successo da Di Sant'Erasmo.

Malgrado tali sentimenti reciproci, però, Vittorio e Matilde hanno dovuto arrendersi all'evidenza dei fatti, ovvero che Frigerio era legalmente sposata ancora con Tancredi e, di conseguenza, non avrebbe potuto intrattenere relazioni extra-coniugali.

Complice anche qualche ricatto del dark man ai danni del pubblicitario, quest'ultimo ha quindi dovuto allontanarsi gioco forza dalla sua amata Matilde.

Nella prossima stagione della soap, l'andazzo amoroso appena citato prenderà una buona piega per quanto riguarda Vittorio, il quale riuscirà a dribblare abilmente i colpi bassi del rivale Tancredi e far nuovamente breccia nel cuore di Frigerio.

Elvira si fidanzerà deludendo Salvatore

Un'altra simbiosi affettiva non sfociata in una relazione sentimentale, nella scorsa stagione de Il Paradiso delle signore, è stata quella tra Elvira e Salvatore, con la commessa dell'atelier che ha cercato invano di conquistare il barista.

Il figlio di Agnese (Antonella Attili) era parso ancora provato dalla brusca fine delle sue nozze con Anna Imbriani (Giulia Vecchio) e non ha voluto illudere la giovane Gallo manifestandole un interesse che non provava sino in fondo.

Nel prossimo capitolo della fiction daily, infine, Elvira tornerà dalle vacanze estiva con un partner al proprio fianco e ciò susciterà grande amarezza in Salvatore, specialmente accorgendosi che Gallo da quel momento inizierà a considerarlo esclusivamente come un buon amico.