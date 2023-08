Le anticipazioni riguardanti le nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 8 in programma da settembre in poi su Rai 1, rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Agnese, alle prese con la sua nuova vita, ma senza Armando.

Novità anche per Salvo che, in questa ottava stagione della soap, si ritroverà al timone di una Caffetteria completamente rinnovata e moderna ma non potrà contare sul sostegno della venere Elvira, con la quale era nato un feeling speciale nel finale della passata stagione.

Agnese resta sola: anticipazioni Il Paradiso delle signore 8 di settembre

Nel dettaglio, le anticipazioni di settembre de Il Paradiso delle signore 8 rivelano che per Agnese arriverà il momento di dare una svolta importante alla sua vita e così deciderà di trasferirsi stabilmente a Londra, pronta ad intraprendere un nuovo percorso lontana dalla sua città.

Una scelta che non passerà inosservata anche se, in un primo momento, Agnese spererà che al suo fianco possa esserci anche Armando.

L'ex sarta del grande magazzino milanese si augurerà che il suo amato possa scegliere di seguirla a Londra e dare il via con lei a questa nuova vita insieme, ma così non sarà.

Armando non se la sentirà di lasciare Milano e soprattutto il suo incarico all'interno del grande magazzino guidato da Vittorio Conti.

Armando non si trasferisce da Agnese: anticipazioni Il Paradiso 8

Il capo-magazziniere pur avendo trascorso buona parte dell'estate a Londra per cercare di abituarsi a questa nuova vita, si renderà conto di non poter lasciare tutto e andare via.

Di conseguenza, Agnese si ritroverà sola a Londra e dovrà affrontare la sua nuova vita senza poter contare sulla presenza di Armando.

I due vivranno così un amore a distanza e si ritroveranno costretti a dover vedersi sempre di meno: riusciranno a superare tale difficoltà? Lo scopriremo nel corso dei prossimi episodi dell'ottava serie.

Salvo perde Elvira: anticipazioni Il Paradiso delle signore 8 di settembre

Spazio anche alle vicende di Salvatore che, in questa nuova stagione de Il Paradiso delle signore, si ritroverà a prendere in mano le redini della nuova caffetteria, completamente rimodernata.

Il giovane Amato, però, si ritroverà a vivere anche un periodo complicato dal punto di vista sentimentale, dato che farà i conti con una brutta sorpresa.

Durante l'estate appena trascorsa, la venere Elvira Gallo ha trovato l'amore e si è fidanzata ufficialmente con un altro.

In questo modo, quindi, Salvo perderà definitivamente Elvira, nonostante tra i due fosse nata una buona alchimia e il giovane barista non aveva mai nascosto di provare qualcosa di importante nei confronti della venere.