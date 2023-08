L'appuntamento con la soap opera La Promessa continua la propria messa in onda su Canale 5 e le nuove puntate che andranno in onda dal 28 agosto al 1° settembre 2023, si preannunciano dense di sorprese e colpi di scena.

Al centro dell'attenzione ci sarà il grave incidente aereo che finirà per coinvolgere anche Manuel: l'uomo verrà dichiarato morto.

Spazio anche alla vendetta di Jana che, in questi nuovi episodi della soap, si mostrerà spietata come non mai nei confronti del barone Juan.

Jana spietata col barone: anticipazioni La Promessa 28 agosto-1 settembre

Nel dettaglio, le anticipazioni de La Promessa fino al 1° settembre 2023, rivelano che Jana deciderà di prendersi la sua rivincita nei confronti del barone, ormai convinta che sia stato lui a uccidere la sua mamma.

Per tale motivo, la domestica si dirà pronta a mettere la parola fine alla vita del barone e in tal modo ucciderlo all'interno della sua stessa abitazione.

Un piano che rischia di mettere nei guai Jana: per tale motivo, Maria deciderà di intervenire in prima persona e finirà per "sequestrare" la sua amica, legandola al suo letto per evitare che possa compiere questo gesto folle ed estremo contro il barone.

Manuel viene dichiarato morto: anticipazioni La Promessa al 1° settembre

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le anticipazioni de La Promessa fino al 1° settembre, rivelano che Manuel, si metterà in volo col suo aereo con delle condizioni meteo avverse.

L'uomo finirà per far perdere le sue tracce, fino a quando non arriverà una drammatica notizia: è stato ritrovato un aereo precipitato nel cuore della notte, a causa del forte maltempo.

All'interno dell'aereo verrà ritrovato un corpo senza vita e si penserà che si tratti proprio di Manuel.

In questo modo, quindi, l'uomo verrà dichiarato morto e tutti i domestici del palazzo si vestiranno a lutto. Tale notizia sarà un grande dolore per Jana, che si mostrerà affranta.

Il barone Juan sparisce, Cruz disperata: anticipazioni La Promessa al 1° settembre

Come se non bastasse, si aggiungerà anche la notizia della sparizione nel nulla del barone Juan: di lui si perderanno le tracce e nessuno saprà che fine abbia fatto.

Un duro colpo per Cruz: le anticipazioni de La Promessa fino al 1° settembre rivelano che la donna si mostrerà affranta, perché non sa che fine abbia fatto il suo papà e si aggrapperà a Jana, la quale diventerà per lei un supporto morale in questa intricata vicenda.

Intanto Maria si mostrerà sempre più triste dopo la partenza di Salvador: la domestica è convinta che non rivedrà mai più il suo amato, ormai impegnato sul fronte per la guerra.