Giulia Arena, che nel Paradiso delle Signore interpreta il personaggio di Ludovica Brancia, si è lasciata andare a degli sfoghi sui social con i suoi fan. In tale occasione, l'attrice ha parlato del suo ruolo all'interno dell'amata soap opera di Rai 1. Nello specifico, la protagonista si è soffermata sul fatto che non farà più parte del cast della fiction nella prossima stagione. La donna ha lasciato trapelare una certa amarezza e un certo rammarico in quanto ha asserito che la decisione di andare via non sia dipesa da lei, bensì dagli autori, che hanno deciso di non confermarla.

L'attrice Giulia Arena assente sul set delle nuove puntate del Paradiso delle signore

C'è grande fermento e tanta attesa per la nuova stagione del Paradiso delle signore. In questo periodo si stanno effettuando le riprese per la prossima stagione e un elemento ha generato sgomento per i fan di Ludovica Brancia. L'attrice che interpreta questo personaggio, ovvero Giulia Arena, non era presente sul set. Questo fatto aveva generato dei timori. In molti, infatti, avevano cominciato a domandarsi il motivo di questa assenza. Ebbene, in queste ore sono arrivate le risposte.

Gli autori eliminano il personaggio di Ludovica Brancia senza dare spiegazioni

Giulia Arena, infatti, si è lasciata andare a degli sfoghi piuttosto forti mediante il suo account di Instagram.

La giovane, infatti, ha confermato i sospetti dei suoi fan, ovvero, ha dichiarato che non farà parte della prossima stagione della soap opera. Con estremo rammarico, la giovane ha detto:

"Ludovica non farà parte del Paradiso, ma mi preme dirvi che non è stata una mia scelta. Non è stata una mia volontà abbandonare il progetto".

L'attrice che interpreta Ludovica Brancia, poi, ha anche dichiarato di essere rimasta molto male in quanto sperava in un epilogo diverso per il suo personaggio. La giovane, infatti, è stata inserita all'interno della soap opera per interpretare il ruolo della ragazza ricca senza scrupoli. Con il tempo, però, il suo personaggio è cambiato tanto, al punto che si è innamorata di Marcello Barbieri, un ex galeotto.

Costretta da sua madre, però, Ludovica ha deciso di sposare Ferdinando di Torrebruna. Giulia, dunque, ha dichiarato che avrebbe preferito che il cerchio si chiudesse e non che rimanessero delle cose in sospeso.

Giulia fuori dal cast: l'attrice è molto delusa

Nella parte conclusiva del suo sfogo, poi, l'attrice che interpreta Ludovica Brancia al Paradiso delle signore ha detto che anche lei è rimasta con tante domande in sospeso. In molti le chiedono se il suo personaggio tornerà più avanti, se rimarrà a Napoli oppure se andrà via. Ebbene, a quanto pare, queste sono domande che restano ancora aperte anche per l'attrice, poiché gli autori non le hanno dato spiegazioni.