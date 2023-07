Aria di cambiamenti nelle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 8, in onda su Rai 1 da lunedì 11 settembre 2023.

Le anticipazioni rilasciate recentemente hanno annunciato quali personaggi torneranno e quali, invece, non saranno presenti nell'ottava stagione della popolare soap. Nel dettaglio, si può affermare con certezza l'assenza di due volti storici: Agnese Amato e Ludovica Brancia di Montalto. L'addio della sarta interpretata da Antonella Attili era nell'aria già da tempo. Al contrario, l'uscita di scena dell'ereditiera è stata inaspettata.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 8: Ludovica non ci sarà

Nella scorsa stagione de Il Paradiso delle Signore Ludovica Brancia, pur amando Marcello Barbieri (Pietro Masotti), ha deciso di sposare il ricco Ferdinando di Torrebruna (Fabio Fulco). Si è trattato di un finale che ha lasciato l'amaro in bocca ai fan che avrebbero voluto rivedere insieme l'ereditiera e l'ex barista.

Il sospetto che la neosposa non sarebbe tornata a Milano è sorto quando, con il rilascio della sinossi ufficiale della stagione, il nome della sua interprete, Giulia Arena, non figurava tra i membri del cast. In questi giorni è arrivata la conferma: Ludovica non ci sarà. È stata l'attrice messinese a dare l'annuncio nelle storie Instagram riportato poi sulle fanpage dedicate alla soap.

Rivolgendosi direttamente ai suoi fan, l'ex Miss Italia ha spiegato il motivo per cui il suo personaggio non sarà presente nell'ottava stagione della soap di Rai 1.

Giulia Arena fuori dal Paradiso delle signore 8: 'Non è stata una mia scelta'

L'attrice Giulia Arena ha confermato sui social che non farà parte del cast de Il Paradiso delle signore 8.

In una storia l'interprete siciliana ha voluto precisare: "Ludovica quest'anno non farà parte del Paradiso, ma non è stata una mia volontà abbandonare. È stata una scelta autoriale che io rispetto". Successivamente l'attrice ha pubblicato un post sul profilo Instagram per salutare i fan che l'hanno sostenuta negli anni in cui ha dato volto e anima a Ludovica Brancia.

Giulia ha ringraziato innanzitutto il suo personaggio: "Grazie perchè sei riuscita a farti amare da me che più di chiunque altro detestavo il tuo modo di fare....Grazie perchè mi hai fatto vivere con delicatezza e fragilità un'altra vita....Grazie perchè mi hai insegnato che sbagliare è umano".

'Sono certa, è solo un Arrivederci': Giulia Arena lascia una porta aperta sul Paradiso delle signore

Giulia Arena, dunque, non farà parte del cast de Il Paradiso delle signore 8. Nel post pubblicato su Instagram emerge la profonda gratitudine che l'attrice prova verso il personaggio che ha rappresentato la sua prima esperienza su un set, "un capitolo di cui andrò sempre fiera".

Infine, certa che "è solo un Arrivederci", l'interprete messinese ha ringraziato il pubblico che ha definito "il regalo più bello che Ludovica potesse farmi". Con queste parole il volto di Ludovica si è congedata dai fan lasciando aperta una porta su un futuro eventuale ritorno nella soap.