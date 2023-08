Durante Amici di Maria si è più volte parlato di un presunto flirt tra Angelina Mango e Wax, ma i due diretti interessati hanno sempre smentito. Stando al retroscena svelato da Amedeo Venza, Cricca nel parlare con alcuni fan avrebbe confermato la frequentazione fra i due cantanti. Ma non è tutto, il giovane di Riccione avrebbe sostenuto che hanno cercato di far passare tutti per "pazzi" in modo da non compromettere la relazione di Angelina con lo storico fidanzato.

Il retroscena

Durante l'edizione di Amici di Maria, Angelina Mango e Wax hanno mostrato di essere in perfetta sintonia.

Tuttavia, i due diretti interessati hanno sempre negato di avere un flirt ma al contrario hanno parlato di una bellissima amicizia. La stessa Maria De Filippi nel corso della messa in onda di un serale ha chiarito che fra i due non c'era alcun legame che andasse oltre l'amicizia. A distanza di mesi dalla fine del talent show Amedeo Venza ha rivelato un retroscena sui due ex allievi. A quanto pare l'autore dello spifferata è stato Cricca (anche lui ex allievo della scuola) e avrebbe affermato: "Hanno fatto passare tutti per pazzi e ora lei fa finta di niente". Secondo il punto di vista di Cricca, Angelina Mango al termine del programma non avrebbe avuto il coraggio di interrompere la relazione con il suo storico fidanzato anche perché lavorano insieme.

Al contrario, Wax avrebbe creduto fino alla fine in una possibile frequentazione con l'ex compagna di scuola.

Ovviamente, si tratta solamente di pettegolezzi poiché i due diretti interessati non hanno confermato o smentito.

Le dichiarazioni di Angelina Mango

Intervenuta nella rubrica di Lorella Cuccarini, Angelina Mango aveva rilasciato delle importanti dichiarazioni sul legame con alcuni ex compagni di scuola.

In particolare, la cantante aveva spiegato di volere continuare a mantenere l'amicizia con Wax e Federica: "Quando ti affezioni a qualcuno hai bisogno di quella persona nella tua vita". L'unica paura della ragazza era quella di non allontanarsi dai suoi amici a causa dei numerosi impegni di lavoro: "Non ho capito cosa ha fatto scattare questa alchimia tra noi.

Forse la complicità, il supporto".

Angelina possibile approdo a Sanremo

Per quanto riguarda la carriera di Angelina Mango ha letteralmente spiccato il volo. La ragazza ha ottenuto il disco d'oro con il brano Ci pensiamo domani. Inoltre stando ad alcuni rumor sembrerebbe che Amadeus (direttore artistico e conduttore) voglia portare Angelina sul palco dell'Ariston al prossimo Festival di Sanremo. Senza dubbio si tratterebbe di un'importante esperienza per la figlia di Mango, visto che solamente pochi mesi è uscita dalla scuola di Amici di Maria.