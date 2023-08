La Promessa prosegue su Canale 5 e le anticipazioni della puntata di venerdì 25 agosto annunciano grandi novità al palazzo dei Lujan. Jana dichiarerà i suoi sentimenti a Manuel, anche se tra loro non potrà mai esserci una relazione. Nel frattempo Camilo rivelerà a Don Josè le vere ragioni per cui il marchesino ha chiesto la mano di Jimena. Le cose si metteranno male anche per Salvador che sarà costretto a partire per il fronte in cambio del ritiro della denuncia a suo carico.

Anticipazioni La Promessa: Jana dichiara il suo amore a Manuel

Le anticipazioni de La Promessa di venerdì 25 agosto raccontano che Jana non riuscirà a trattenersi e andrà da Manuel per dichiarargli i suoi sentimenti, anche se gli dirà che non potranno mai stare insieme a causa delle loro differenze sociali.

Manuel, inoltre, sarà ormai a un passo dalle nozze con Jimena e sarebbe impensabile una relazione con Jana. Nel frattempo padre Camilo parlerà con Don José di quello che ha scoperto stando alla tenuta. Il padre di Jimena verrà a sapere che il matrimonio della figlia è soltanto una costrizione di Alonso per salvare le sorti economiche della famiglia Lujan. Una volta appresa la verità, i duchi de Los Infantes si presenteranno alla Promessa per vedere la situazione da vicino.

Anticipazioni puntata di venerdì 25 agosto: Romulo parla con il comandante

La puntata de La Promessa che andrà in onda venerdì 25 agosto vede al centro dei riflettori anche il destino di Salvador. Portato in caserma a causa di un falso documento di inidoneità al servizio di leva, il giovane avrà il sostegno di Romulo.

Quest'ultimo intercederà per lui con il comandante del commissariato e riuscirà a far ritirare la denuncia a suo carico. Il prezzo da pagare, tuttavia, sarà molto alto: il giovane dovrà partire la sera stessa per il fronte e arruolarsi nella guerra d'Africa. Maria sarà disperata per la partenza e metterà insieme tutti i suoi averi per riuscire a pagare la tassa e impedire a Salvador di andare in guerra.

La somma che la cameriera avrà a disposizione, tuttavia, non risulterà sufficiente.

Leonor vorrebbe partire per Parigi, ma i marchesi sono contrari

Le anticipazioni de La Promessa di venerdì 25 agosto rivelano che Martina sarà molto preoccupata per Leonor e dopo aver saputo che ha provato a togliersi la vita vorrà fare qualcosa di concreto per lei.

Le proporrà di trasferirsi a Parigi e frequentare la prestigiosa accademia di moda. Questa idea sembrerà far tornare la speranza nel futuro in Leonor, ma i marchesi saranno totalmente contrari all'idea. Sia Cruz che Alonso si opporranno alla partenza di Leonor per Parigi.