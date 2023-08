Sono tanti i segreti che animeranno le nuove puntate della soap La Promessa in onda su Canale 5. Le anticipazioni raccontano che Candela riceverà una lettera misteriosa grazie alla quale si scoprirà un segreto sul suo passato.

Dopo il malore di Pia in seguito al disperato tentativo di nascondere la sua gravidanza, Gregorio verrà a sapere tutta la verità e ne resterà sconvolto, temendo le conseguenze. Attenzione anche ad Alonso, che inizierà a capire che Jimena e Cruz hanno manipolato i ricordi di Manuel per fare in modo che arrivi alle nozze convinto di aver sempre amato la sua promessa sposa, in realtà al suo fianco per un matrimonio combinato.

Questo e molto altro ancora nelle nuove anticipazioni, di seguito le trame dettagliate su ciò che accadrà.

La Promessa, nuove puntate su Canale 5: Pia confessa di essere incinta

Dopo essere svenuta Pia dovrà confessare la sua gravidanza a Gregorio, il nuovo maggiordomo che arriverà alla tenuta. La governante lo pregherà di mantenere il segreto, se non vorrà che Cruz la cacci senza nemmeno pensarci un attimo.

Intanto le nozze di Manuel si avvicineranno, ma il matrimonio sarà in bilico, dopo che Alonso comincerà a sospettare che Jimena e Cruz abbiano manipolato i suoi ricordi.

Sospetti che si riveleranno veri, visto che la giovane ha fatto credere a Manuel che tra loro c'era un grande amore. Jana sarà disperata solo all'idea di vedere il ragazzo che ama andare all'altare con Jimena.

Il segreto di Candela nei prossimi episodi de La Promessa

Non sarà un periodo facile quello che attende i domestici della villa. Tutto cambierà dopo l'arrivo di Gregorio, il nuovo maggiordomo. I suoi modi militareschi metteranno a disagio cuochi e cameriere, che avranno il costante timore di sbagliare e di ricevere una punizione.

Gregorio minaccerà di licenziare tutta la servitù in tronco, ma Jana salverà la situazione, facendo in modo che nelle cucine si crei una rivolta. Dopo aver capito di essere solo contro tutti, Gregorio comincerà ad ammorbidirsi un po' nei confronti dei domestici, ma Romulo li avvertirà di non abbassare la guardia, non fidandosi del suo nuovo e misterioso collega.

A proposito di misteri, Candela riceverà una lettera che la spiazzerà. Tra le righe emergerà un segreto che riguarda il suo passato e del quale non ha mai parlato a nessuno. Di che cosa si tratta?

Al momento non ci sono ulteriori dettagli, non resta che attendere le prossime anticipazioni sulle puntate La Promessa in prima visione italiana su Canale 5.