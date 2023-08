In My home my destiny Mehdi rischierà nuovamente la vita. A picchiarlo senza pietà saranno gli uomini di Burhan e sarà Zeynep, preoccupata per la sua sparizione improvvisa, a trovarlo nel suo negozio privo di sensi.

Zeynep non vuole fare un passo indietro con Mehdi

Müjgan andrà contro la volontà di Mehdi e continuerà a vedere di nascosto Burhan. Un giorno, però, accadrà l'imprevedibile: l'uomo si presenterà a casa di Müjgan con un mazzo di fiori, pronto a proseguire con la sua corte sferrata. In quel momento sarà presente anche Mehdi, che non approverà che Burhan continui a corteggiare la sorella.

Così lo caccerà in malo modo da casa sua e Burhan gli giurerà vendetta.

Intanto Mehdi non trascorrerà un bel periodo: il matrimonio con la moglie è finito, ma tra Mehdi e Zeynep c'è stato un bacio durante le festa per le nozze tra Cemile e Nuh, quindi spererà in un ritorno di fiamma, ma la ragazza non vorrà saperne.

Barış si preoccupa per Zeynep

Mehdi proverà a raggiungere Zeynep anche "per vie traverse": parlerà con Kibrit, continuerà a rimanere in contatto con Sakine, che tiferà per rivedere la figlia insieme al marito, ma non potrà immaginare che qualcuno "tramerà" contro di lui.

Barış, il capo di Zeynep, si renderà conto che Mehdi segue l'ex moglie. Lo vedrà mentre le farà le poste sotto l'ufficio.

Temerà per l'incolumità della ragazza, ma non ne parlerà direttamente con lei, bensì con la madre adottiva Nermin. Barış farà installare anche delle telecamere per assicurarsi che l'uomo non possa fare nulla alla ragazza.

Mehdi sparisce nel nulla

Contemporaneamente Mehdi vivrà attimi di panico. Burhan si presenterà nel suo negozio di pneumatici insieme ai suoi uomini.

Chiuderanno la saracinesca e lo massacreranno di botte, al punto che Burhan crederà che sia morto. Lo lasceranno lì a terra privo di sensi, richiuderanno la saracinesca e se ne andranno via.

Nazlı proverà a contattare Mehdi, ma non ci riuscirà. Disperata telefonerà Zeynep, visto che Mehdi le ha parlato dell'ufficio dove lavora.

All'inizio Zeynep non vorrà essere interpellata in merito, ma quando Nazlı le dirà che i vicini hanno sentito nel negozio di Mehdi dei rumori simili a una rissa si preoccuperà.

Zeynep ritrova Mehdi

Zeynep andrà fuori dal negozio, chiamerà Mehdi e sentirà il telefono squillare. Capirà che gli è successo qualcosa, così chiamerà la polizia, che però non potrà fare nulla: Mehdi potrebbe anche essersi dimenticato il telefono in negozio, non possono forzare la serratura.

Un poliziotto, però, troverà tra i cespugli il telecomando della saracinesca e quando l'apriranno rinverranno Mehdi ferito, riverso a terra e privo di sensi. Sembrerà effettivamente morto, ma sarà davvero così?