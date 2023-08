Le anticipazioni delle nuove puntate de La Promessa destinate alla fascia pomeridiana di Canale 5, rivelano che Jana si ritroverà a fare i conti con l'umiliazione da parte di suo fratello Curro, che non si farà scrupoli a sottolineare il fatto che lei sia solo una serva del palazzo.

Spazio anche alle vicende di Candela che, in queste nuove puntate della soap opera, si ritroverà a fare i conti con una lettera misteriosa che arriverà al palazzo, la quale confermerà che la donna nasconde qualcosa di oscuro sul suo passato.

Jana svela la verità a Curro: anticipazioni La Promessa nuove puntate

Nel dettaglio, le anticipazioni delle prossime puntate de La Promessa rivelano che Jana si avvicinerà sempre più a Curro e troverà il coraggio di confessargli la verità su ciò che sospetta fin dal primo momento in cui l'ha visto arrivare all'interno del palazzo.

La domestica svelerà a Curro che potrebbero essere fratelli: una scoperta che Jana ha fatto dopo aver portato avanti le sue indagini per cercare di scoprire la verità sul passato della sua famiglia.

Una rivelazione spiazzante e scioccante per Curro che, a quel punto, deciderà anche lui di andare fino in fondo per cercare di scoprire come stanno davvero le cose.

Curro umilia Jana: anticipazioni La Promessa

Tuttavia, nonostante il suo avvicinamento a Jana, Curro non si farà problemi ad umiliare la sorella e le chiederà di mantenere comunque le distanze.

Curro chiederà a Jana di non mostrarsi particolarmente affettuosa con lui in pubblico, dato che lui rimane un ricco signore mentre lei è pur sempre una semplice serva del palazzo.

Parole che feriranno profondamente Jana, la quale non potrà nascondere la sua amarezza e la sua desolazione per il modo in cui verrà trattata da Curro.

E poi ancora, le anticipazioni delle nuove puntate de La promessa rivelano che ci sarà spazio anche per le vicende di Candela.

Candela nasconde un passato oscuro: anticipazioni La Promessa nuove puntate

La domestica riceverà una lettera che le verrà consegnata all'interno del palazzo, che la lascerà profondamente senza parole.

Qualcuno conosce bene i segreti legati al suo passato oscuro e in questo modo lascerà senza parole Candela, dato che fino a quel momento credeva di essere l'unica a conoscere la verità sul suo trascorso.

Tuttavia, in presenza delle altre colleghe, Candela proverà a sminuire la situazione e a non dare peso a quella missiva.

Le altre domestiche, però, si renderanno conto subito che c'è qualcosa che non va e che la donna sta nascondendo qualcosa di importante e serio, motivo per il quale decideranno di indagare e andare fino in fondo per sapere come stanno le cose.