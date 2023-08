L'appuntamento con La promessa promette nuovi colpi di scena e le anticipazioni delle prossime puntate in programma su Canale 5, rivelano che Manuel si ritroverà a rischiare la vita in seguito ad un incidente aereo.

Le sue condizioni di salute desteranno grandissima preoccupazione e, al risveglio dopo giorni di coma, l'uomo si ritroverà a dover affrontare una nuova vita.

Spazio anche alle vicende di Jana, la quale si ritroverà a dover fare i conti con la durissima presa di posizione da parte del fratello Curro, in merito al loro passato familiare.

Manuel resta coinvolto in un incidente: anticipazioni La Promessa nuove puntate

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate de La Promessa in programma su Canale 5, rivelano che Manuel si ritroverà coinvolto in un drammatico incidente aereo, che comprometterà seriamente la sua vita.

L'aereo sul quale viaggerà l'uomo finirà per schiantarsi e, in un primo momento, si crederà che sia morto dopo il terribile impatto.

In realtà, Manuel riuscirà a salvarsi ma le sue condizioni di salute appariranno drastiche: l'uomo si ritroverà in coma e lotterà tra la vita e la morte.

Un momento di grande dolore per tutti i suoi familiari che, al palazzo, spereranno che tutto possa risolversi per il verso giusto.

Manuel perde la memoria: anticipazioni La Promessa

Il colpo di scena non tarderà ad arrivare: le anticipazioni de La Promessa rivelano che Manuel riuscirà a risvegliarsi dal coma, ma dovrà fare i conti con una amara sorpresa.

L'uomo perderà completamente la memoria e non ricorderà nulla della sua vita passata. Un duro colpo in primis per Jana, la quale si renderà conto di essere diventata una estranea per il suo amato, nonostante le belle emozioni che hanno provato insieme.

Jimena, a quel punto, coglierà subito la palla al balzo e complice il vuoto di memoria di Manuel, si imporrà come la donna della sua vita, al punto da prendere in considerazione già il matrimonio.

Curro tradisce sua sorella Jana: anticipazioni La Promessa

E poi ancora, le anticipazioni de La Promessa rivelano che Jana deciderà di affrontare il fratello Curro e gli dirà che sono figli della stessa mamma.

La domestica, quindi, gli racconterà la vicenda di Dolores e si ritroverà a fare i conti con la brusca reazione del fratello.

Curro non accetterà il fatto di essere figlio di una fanciulla, motivo per il quale chiederà a Jana di non raccontargli più niente del loro passato: non vuole sapere nulla e così finirà per tradire sua sorella che, al contrario, continuerà a lottare per far emergere la verità sulla morte di mamma Dolores.

La verità verrà finalmente a galla? Lo scopriremo nel corso dei prossimi episodi della prima stagione in onda su Canale 5.