La soap opera Terra Amara prosegue la propria messa in onda su Canale 5 anche nei giorni 30 e 31 agosto. In particolare un'intuizione che si accenderà nella mente di Zuleyha dopo aver ascoltato una conversazione tra il marito Demir, Vedat, il capo della gendarmeria e il procuratore. Sarà una frase in particolare a portare l'ex sarta a capire chi sia il vero responsabile della morte precoce di sua suocera.

Nel frattempo Sevda andrà a processo e verrà scagionata da ogni accusa, ma Ozcan non crederà alla sua innocenza e si vendicherà.

Anticipazioni Terra amara del 30 agosto: processo a Sevda, Demir le chiede perdono

Nelle precedenti puntate di Terra Amara, Sevda è stata arrestata nel corso del funerale di Hunkar con l'accusa di averla uccisa.

Nell'episodio del 30 agosto la donna andrà a processo e questa pesante accusa cadrà, in quanto riuscirà a dimostrare la propria non colpevolezza. Una volta scagionata, l'amante del defunto Adnan potrà finalmente fare ritorno alla sua abitazione. Demir, che in precedenza aveva nutrito dei forti dubbi in merito all'innocenza della donna, ora si dimostrerà pentito per averla colpevolizzata e le chiederà scusa. Nonostante le sincere parole di Demir, Sevda non se la sentirà ancora di perdonarlo, in quanto ne è rimasta profondamente delusa.

Nel frattempo qualcun altro continuerà a sospettare che Sevda non sia così innocente come professa di essere e deciderà di fare qualcosa per punirla, vendicando di fatto la morte di Hunkar Saraçoğlu. Infatti Ozcan riuscirà a persuadere alcuni individui ad unirsi a lui nel linciare la presunta assassina, oltre a dare fuoco alla sua abitazione.

Soltanto con l'intervento tempestivo e provvidenziale di Zuleyha sarà evitato il peggio.

Terra amara, spoiler del 31 agosto: Zuleyha capisce chi sia il vero assassino di Hunkar

Si prospetta avvincente anche la puntata di giovedì 31 agosto, in quanto verrà fatta un'agghiacciante scoperta, destinata a portare Zuleyha Altun sulla giusta strada, in quanto sarà colta da un'intuizione particolare.

Tutto avrà inizio quando l'ex sarta finirà per origliare la conversazione tra Demir, il procuratore, il signor Vedat e il capo della gendarmeria, i quali si riuniranno per approfondire l'omicidio di Hunkar e, nell'arco della conversazione, una frase in particolare accenderà un sospetto nella mente di Zuleyha riguardo il vero assassino di sua suocera.