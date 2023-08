La soap opera La Promessa prosegue la messa in onda su Canale 5 anche nei giorni 30 e 31 agosto. La notizia della morte di Manuel addolorerà tutti. Mentre la tenuta sarà addobata a lutto, Jimena non potrà fare a meno di piangere per la perdita del suo promesso sposo. Vedendola in lacrime, donna Cruz non esiterà a darle del laudano in modo da farla addormentare. Nel frattempo Simona, in un momento confidenziale con padre Camilo, inizierà a sospettare di lui e informerà Jana e Candela.

Del barone scomparso non ci saranno notizie e questo accrescerà le preoccupazioni di donna Cruz.

Intanto si apprenderà che in realtà Manuel non è morto e che verrà trasferito a casa dall'ospedale. La notizia non allieterà di certo il duca de los Infantes.

Anticipazioni La Promessa del 30 agosto: la tenuta a lutto per Manuel

La tenuta sarà addobbata a lutto, in quanto tutti saranno certi che Manuel sia morto dopo che il suo aeroplano è precipitato in maniera rovinosa. Lo struggimento coglierà tutti gli inquilini de La Promessa, servi compresi, e ognuno cercherà di affrontarlo a modo suo. Donna Cruz, pur essendo profondamente addolorata per la morte del figlio, si sforzerà di mostrarsi forte. Oltre a Manuel saranno tutti preoccupati per l'improvvisa sparizione del barone.

Donna cruz addormenta Jimena

Molto addolorata sarà Jimena, in quanto ha perso il suo promesso sposo. Sentendo la ragazza piangere, Candela si rammenterà di quando ha perso il marito e ne parlerà con padre Camilo. Vedendola così affranta, donna Cruz farà assumere a Jimena del laudano, in modo da farla addormentare. Intanto Maria soffrirà per l'assenza di Salvador, costretto a partire per il fronte africano.

La Promessa spoiler del 31 agosto: Manuel è vivo e torna a casa

Nella puntata di giovedì 31 agosto giungerà una lieta novella. Manuel è ancora in vita, in quanto sopravvissuto alla precipitazione. Il duca de Los Infantes non sembrerà affatto gradire la notizia, non a caso incaricherà padre Camilo di raccogliere delle prove schiaccianti riguardo i problemi finanziari che attanagliano la famiglia De Lujan.

In tal modo il padre di Jimena vorrebbe impedire che la figlia sposi Manuel.

Durante una conversazione con Jimena, padre Camilo scoprirà che è arrabbiata con la marchesa per averla richiamata. Poco dopo donna Cruz le chiederà perdono per quello che le ha fatto.

Simona inizia a dubitare di padre Camilo

Parlando con Simona il falso prete sarà messo al corrente di un vecchio segreto sul suo passato, ma il modo di fare di Camilo non farà altro che accendere dei sospetti nella cuoca. Sarà così che Simona ne parlerà con Candela e Jana. Nel frattempo donna Cruz incaricherà i suoi servi di preparare una stanza per Manuel, che farà ritorno a casa dall'ospedale. Inoltre la marchesa continuerà a cercare notizie sul padre, visto che non ne ha notizia da parecchio tempo: che fine ha fatto il barone?