Le anticipazioni delle nuove puntate de La Promessa rivelano che si arriverà al momento del parto di Pia.

Un evento che si rivelerà molto più complicato del previsto, dato che la donna sarà in serio pericolo di vita e rischierà di non farcela per una serie di complicazioni.

Spazio anche alle vicende di Manuel, che in questi nuovi episodi della soap si renderà conto che sta perdendo per sempre la sua amata Jana e non potrà che essere disperato.

Pia partorisce ma è in pericolo: anticipazioni La Promessa nuove puntate

Le anticipazioni delle nuove puntate de La Promessa, destinate al pomeriggio di Canale 5, rivelano che per Pia arriverà il momento del parto.

La donna entrerà in travaglio e si rivelerà necessario l'intervento del dottor Abel, il quale prenderà in mano le redini della situazione e si interesserà affinché tutto vada nel migliore dei modi.

Tuttavia, fin dal primo momento, il parto di Pia si rivelerà più complicato del previsto. Il travaglio della donna durerà ben oltre i tempi previsti, motivo per il quale Abel rivelerà subito che c'è qualcosa che non va e che la situazione potrebbe rivelarsi difficile.

Pia in pericolo di morte: anticipazioni La Promessa

Le anticipazioni delle nuove puntate de La Promessa rivelano che alla fine Pia riuscirà a dare alla luce la sua bambina, ma non sarà del tutto fuori pericolo.

La donna vivrà una situazione pericolosa: la sua vita sarà appesa a un filo e nel frattempo si aggraveranno anche le condizioni di salute della bambina.

Un quadro che si preannuncia particolarmente ostico e complicato: Abel farà del suo meglio per salvare mamma e figlia, mentre Jana non potrà che essere affranta per le sorti in cui si trova la sua amica e collega.

Manuel disperato per Jana e Abel: anticipazioni La Promessa

I colpi di scena non sono finiti qui, perché le anticipazioni de La Promessa rivelano che il parto di Pia finirà per far avvicinare ancora di più Jana e Abel.

I due passeranno molto tempo insieme e questo feeling speciale verrà prontamente notato da Manuel, che non resterà affatto indifferente.

Si renderà conto che il suo amico medico sta facendo breccia nel cuore della domestica di cui è follemente innamorato.

Manuel non potrà fare altro che disperarsi: l'idea di perdere per sempre Jana lo renderà particolarmente vulnerabile, in primis con la moglie Jimena, che nel frattempo proverà a trovare una soluzione alla sua finta gravidanza con la quale sta ingannando suo marito.