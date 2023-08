Nelle puntate de La Promessa in onda in Spagna, Pia darà finalmente alla luce il suo bambino, ma le cose si riveleranno più complicate del previsto, visto che mamma e figlio rischieranno di perdere la vita.

Abel e Jana aiutano Pia durante il parto

Nelle puntate de La Promessa che in Spagna andranno in onda su Rtve, dal 28 agosto al 1° settembre, per Pia arriverà il momento di mettere al mondo il suo bambino. Sarà Abel a prendersi cura di lei quando la donna entrerà in travaglio e chiederà a Jana di aiutarlo. Le cose, però, non si riveleranno per niente facili, anche perché il travaglio sembrerà durare più del previsto.

Il tempo passerà e il parto si farà sempre più complicato. Il bimbo dovrà nascere il prima possibile, altrimenti sia il piccolo che la madre potrebbero rischiare di rimetterci la vita. Dopo tanti problemi finalmente Pia riuscirà a partorire, ma durante il travaglio ha perso molto sangue, per questo motivo la governante si troverà tra la vita e la morte. Abel e Jana faranno di tutto pur di salvarla e ci riusciranno, ma Pia resterà sempre in gravi condizioni e anche il bambino sarà in pericolo.

Jimena confessa alla madre il suo gran segreto

Jimena sarà sempre più convinta a trasferirsi con Manuel a Madrid, ma ci sarà qualcosa che ritarderà il tutto. Una lettera annuncerà che ben presto a La Promessa arriverà Antonio, il promesso sposo di Martina, quale scusa più perfetta per rimandare il trasferimento?

Jimena, invece, ha le ore contate: per salvarsi la pelle deve rimanere al più presto incinta. Ci sarà solo un piccolo problema: il marito ha per la testa solo Jana e non riesce ad avere rapporti con lei. Manuel sarà anche preoccupato perché vedrà Jana accanto ad Abel e crederà che tra i due stia nascendo qualcosa.

Jimena dovrà escogitare qualcosa per risolvere questo problema: visti i problemi di Manuel, l'unica cosa che potrebbe fare sarebbe quella di simulare un aborto molto pericoloso.

La ragazza non riuscirà più a mantenere il segreto, così confesserà tutto alla madre: vuole partire per Madrid perché se rimanesse a La Promessa prima o poi si renderebbero conto che non è effettivamente incinta. Quindi per questo deve rimanere incinta o fingere di perdere il bambino.

Manuel chiede aiuto ad Abel

Jimena proverà nuovamente a cercare dei momenti di intimità con Manuel, ma niente, lui non riuscirà a togliersi Jana dalla testa.

I piani di Jimena andranno veramente male e rischierà seriamente che tutte le bugie da lei dette vengano a galla.

Anche Manuel inizierà a sentirsi un po' in colpa nei confronti della moglie, così proverà a darsi da fare per risolvere i problemi di intimità e deciderà di rivolgersi ad Abel. Gli confesserà che la sua ossessione per un'altra donna gli impedisce di avere rapporti con la moglie e vorrebbe trovare una soluzione.