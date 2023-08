Continua la messa in onda della soap opera La Promessa in prima visione su Canale 5: le puntate proseguono infatti anche dopo la pausa estiva, come confermano le anticipazioni degli episodi previsti per settembre 2023.

Le belle sorprese per i fan non sono finite qui. Gli episodi allungano la messa in onda e vengono trasmessi anche al sabato pomeriggio al solito orario delle 14:45 circa.

Per quanto riguarda invece l'orario dal lunedì al venerdì non ci sono ancora notizie, ma sicuramente la soap slitterà, visto che lo slot occupato nei mesi estivi tornerà a essere di Uomini e donne.

Nel frattempo, arrivano anche le anticipazioni degli episodi di settembre.

La Promessa su Canale 5 anche dopo l'estate: soap fa il pieno di ascolti

Visti gli ascolti registrati in questi mesi estivi, pari a quelli de Il Segreto, La Promessa continuerà ad andare in onda anche da settembre.

In Spagna è iniziata la seconda stagione e, con tutta probabilità, Mediaset la acquisterà, visti i risultati oltre ogni aspettativa in termini di ascolti.

Ma non è finita qui. Come per tutte le soap di punta di Canale 5, anche La Promessa verrà trasmessa il sabato pomeriggio, a partire da settembre, alle ore 14:45 circa.

Resta invece da stabilire l'orario infrasettimanale, visto che torna Uomini e donne nello slot ora riservato a questa soap opera.

La Promessa, anticipazioni puntate settembre 2023: Manuel perde la memoria

Nei prossimi episodi della soap La Promessa Jana e Curro scoprono che Manuel è ancora vivo ed è sopravvissuto, contro ogni previsione. Peccato che il giovane abbia perso la memoria e non si ricordi nulla del suo passato.

Tra la servitù la tensione è alta come al solito, specie tra Petra e Candela.

Intanto, Camilo continua a fare domande scomode a tutti, cercando di raccogliere quante più informazioni possibili: è evidente che sta nascondendo qualcosa.

Jimena deve prendersi cura di Manuel, che non ricorda nulla. La giovane macchina un piano per mettere fuori gioco Jana, approfittando della ghiotta occasione.

Anticipazioni settembre 2023 La Promessa: Jimena manipola Manuel

Nei prossimi episodi La Promessa Jimena escogita un piano per far innamorare Manuel approfittando del fatto che ha perso la memoria. Insieme a Cruz, farà in modo che il suo promesso sposo creda di essere sempre stato innamorato di lei.

Per non destare sospetti, Jimena chiede a Jana di occuparsi di Manuel, facendole anche i complimenti per i suoi servizi.

Nel frattempo, del barone non vi è ancora traccia e Cruz è disperata. Ma non è l'unico segreto a far tremare la villa.

Spoiler settembre: cosa nasconde Teresa?

Le anticipazioni delle nuove puntate di settembre svelano che Petra interrogherà Teresa, certa che stia nascondendo qualcosa ma Pia la difenderà.

Jana si prende cura di Romulo, che la ringrazia regalandole un paio di stivali. Infine, Maria è sollevata dopo aver ricevuto una lettera da parte di Salvador.