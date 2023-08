Quando sembrava probabile il suo ritorno a Uomini e donne, Ida Platano ha spiazzato tutti facendo svelando di essere appena partita con il fidanzato Alessandro per una vacanza. La dama ha postato su Instagram un video nel quale ha fatto riferimento alla sua prossima destinazione: il mare. Giovedì 24 agosto, dunque, la coppia non sarà ospite della prima registrazione stagionale del dating-show e la parrucchiera non sarà annunciata come nuova opinionista come si è vociferato di recente.

Aggiornamenti sulla 'regina' di Uomini e donne

Ida non sarà opinionista di Uomini e donne: è questo l'ultimo dettaglio che è emerso dai contenuti che la bresciana ha postato su Instagram nelle ultime ore.

Nel tardo pomeriggio di martedì 22 agosto, infatti, la parrucchiera ha postato sul suo profilo un video dall'aeroporto, dove si trovava in quel momento con Alessandro. I due, infatti, sono tornati da poco dalla Puglia ma hanno già deciso di ripartire per un'altra vacanza romantica presso una località ancora "top secret".

L'unica informazione che Platano ha dato ai fan nella Stories di oggi, è "destinazione mare": la dama e il cavaliere del Trono Over, dunque, hanno scelto di concedersi un po' di relax lontano dalle città dove vivono e lavorano, ovvero Brescia e Salerno.

La partenza della coppia, però, esclude un'altra possibilità che i curiosi stavano seriamente prendendo in considerazione: giovedì prossimo non saranno ospiti della prima registrazione del dating-show.

Rientro a Uomini e donne lontano

Nelle prossime ore emergeranno altri dettagli sul viaggio che Ida e Alessandro si sono concessi in questi ultimi scampoli d'estate: i due sono soliti condividere con i follower foto e video delle loro vacanze, quindi anche stavolta dovrebbe andare così.

La partenza di oggi, però, ha indirettamente smentito diversi rumor che hanno impazzato sul web in questi giorni: siti e blog, infatti, hanno parlato dell'imminente ritorno di Platano negli studi di Uomini e donne.

"Forse giovedì capiterà qualcosa, chissà", ha detto la parrucchiera in una Instagram Stories del 21 agosto scorso.

Queste parole hanno portato tanti curiosi a pensare che la dama avrebbe partecipato alla registrazione in programma giorno 24, ovvero giovedì prossimo, ma gli ultimi sviluppi sembrano cozzare con quest'eventualità.

Si è anche vociferato della possibile "promozione" di Ida al ruolo di opinionista del Trono Over, ma questo Gossip ha raccolto pochi consensi soprattutto perché Gianni Sperti e Tina Cipollari sono già stati riconfermati nel cast della nuova edizione.

Rimandato il faccia a faccia con l'ex a Uomini e donne

Una teoria piuttosto condivisa dai fan di Uomini e donne fino a pochissime ore fa, invece, era quella sull'ospitata di Ida e Alessandro alla prima puntata dell'edizione 2023/2024. La coppia è già tornata agli Elios dopo il fidanzamento ufficiale, e tutte le volte sono volati stracci tra i due e l'ex di lei Riccardo.

Questo faccia a faccia, però, almeno per il momento è rimandato: Platano e Vicinanza si stanno dirigendo verso il mare (la destinazione la renderanno nota nelle prossima ore) ed è improbabile che tra un giorno e mezzo si rechino a Roma per registrare il primo appuntamento stagionale con il dating-show di Maria De Filippi.

La parrucchiera e l'imprenditore, però, hanno mantenuto un bel rapporto con la redazione, quindi in futuro potrebbero essere invitati per aggiornare il pubblico su come vanno le cose tra loro e se hanno qualche importante progetto insieme, come ad esempio la convivenza o il matrimonio.