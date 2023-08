Le anticipazioni de La Promessa svelano che Petra dovrà andare in sanatorio dopo aver cercato di strangolare e uccidere la baronessa, erede dei soldi di Juan e amante di Lorenzo, che si spaccerà per il padre di Curro.

A tal proposito occorre fare attenzione poiché saranno Pia e Jana a scoprire la verità sulla reale identità del padre biologico di Curro.

Nel frattempo, Jimena avrà tra le mani la lettera che Manuel scrisse a Jana per convincerla a scappare con lui e sarà costretto a prendere una dolorosissima decisione, della quale parliamo di seguito.

Nuove anticipazioni de La Promessa su Canale 5: Jimena porta alla luce la relazione tra Manuel e Jana

Le anticipazioni della soap opera La Promessa raccontano che Cruz scoprirà ben presto che Elisa e Lorenzo sono amanti e che hanno intavolato una strategia per farla impazzire.

Nello specifico, Lorenzo ha finto di allearsi con lei, quando in realtà era d'accordo con la baronessa per accaparrarsi i soldi di Juan Ezquerdo.

L'atmosfera alla villa sarà molto tesa poiché Blanca verrà a sapere che Manuel era innamorato di Jana e Jimena lo scoprirà, andando su tutte le furie.

Una volta che avrà tra le mani la lettera che il marito scrisse alla cameriera, Jimena boicotterà la relazione tra Manuel e Jana, minacciandoli di dire a tutti, Cruz compresa, che hanno intrecciato una storia con l'obiettivo di metterla fuori dai giochi.

A quel punto, Manuel sarà costretto ad allontanare Jana, sia per il suo bene che per salvaguardare la reputazione della sua famiglia. Ma non solo.

Curro scopre la verità sul suo vero padre

Nei nuovi episodi della soap La Promessa Pia e Jana arriveranno alla verità dopo infinite ricerche e ricostruzioni.

Sarà così che Curro scoprirà che il suo vero padre è il barone e che Lorenzo l'ha solo ingannato per mettere le mani sulla sua eredità

Quanto a Cruz, verrà delusa da Alonso che non crederà al fatto che Elisa e Lorenzo siano amanti e che stiano tramando contro di loro.

A quel punto, la nobildonna perderà la testa compiendo un'azione dalle serie conseguenze.

Cruz cerca di strangolare la baronessa e finisce in sanatorio

Stando alle nuove anticipazioni de La Promessa Cruz ordinerà l’omicidio della baronessa e si servirà dell'aiuto di Petra, sua fedele alleata. Lorenzo verrà a sapere le intenzioni di Cruz e avvertirà la sua amante di tenere gli occhi ben aperti.

Ebbene, nei nuovi episodi de La Promessa Petra servirà a Elisa un té avvelenato ma il piano non andrà a buon fine, visto che Lorenzo l'aveva avvisata in tempo. Cruz non si fermerà e perderà il controllo.

Alonso sorprenderà Cruz mentre sta per strangolare Elisa e si spaventerà molto, ordinandole di andare in sanatorio per qualche tempo, fino a che non si sarà ripresa.