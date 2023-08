L'appuntamento con La promessa continua su Canale 5 e stando alle anticipazioni le puntate dal 7 all'11 agosto saranno molto importanti per Jana. Dopo aver abbassato la dose di farmaci di Eugenia, infatti, la donna inizierà a parlare. La sorella di Cruz scambierà Jana con Dolores e le chiederà perdono per averle sottratto suo figlio. Nel frattempo, Leonor parlerà con Mauro e l'uomo le confesserà di aver sposato Teresa: questo sarà un duro colpo per la ragazza. Alonso, invece, continuerà ad insistere sul matrimonio tra Manuel e Jimena, ma riconoscerà che non basterà a salvare la famiglia dalla crisi.

Infine, padre Camillo sarà spinto ad indagare su Manuel e Jimena.

Anticipazioni La promessa: Eugenia inizierà a parlare

Le anticipazioni de La promessa dal 7 all'11 agosto raccontano che Teresa e Maria Fernandez si occuperanno insieme della signora Eugenia. Dopo il consiglio di Jana, la dose dei farmaci che assume la sorella di Cruz verrà diminuita e questo porterà notevoli miglioramenti della sua salute. Non soltanto la donna sarà più lucida e presente, ma inizierà anche a parlare. A causa della forte somiglianza, Eugenia scambierà Jana per sua madre Dolores e non esiterà a chiederle perdono. Nel dettaglio, la sorella di Cruz si scuserà con la cameriera per averle sottratto suo figlio neonato.

A quel punto Jana non avrà più nessun dubbio sul fatto che Curro è suo fratello.

Anticipazioni settimana dal 7 all'11 agosto: Leonor delusa da Mauro

Le puntate de La promessa dal 7 all'11 agosto vedranno al centro dei riflettori anche il delicato rapporto tra Mauro e Leonor. Dopo aver interrotto la loro relazione, il giovane cameriere sarà costretto a fare i conti con la donna che ama.

Leonor parlerà con Teresa e subito dopo vorrà chiarire con Mauro. Leonor chiederà al cameriere se avesse avuto rapporti intimi con Teresa e lui ammetterà di essersi sposato con lei. Questo sarà un duro colpo per la giovane nobile che sognava di fuggire con Mauro verso una vita felice e piena d'amore.

Jimena e Manuel verso il matrimonio, padre Camillo riceverà un'altra lettera

Le anticipazioni de La promessa rivelano che Alonso farà capire a Manuel che il suo matrimonio con Jimena è l'unica speranza per salvare la famiglia. Tuttavia, le nozze con la duchessa serviranno a risolvere qualche problema ma non basteranno: per uscire dalla crisi ci sarà bisogno di un rilancio economico. Nel frattempo, Jimena sarà d'accordo con il suo fidanzato che nonostante il matrimonio lei tornerà a casa nel fine settimana per consolare sua madre dopo la perdita della nonna. Infine, padre Camillo riceverà una lettera in cui gli verrà chiesto di indagare sulle ragioni che spingono Jimena ad allontanarsi dalla tenuta.