Alta tensione a La Promessa nel corso delle puntate in onda dal 28 agosto all'1 settembre 2023. Il barone Juan sembrerà essere svanito nel nulla ma non sarà il solo. Anche Manuel farà perdere le sue tracce e tutto farà pensare che sua rimasto vittima di un incidente aereo. Se inizialmente il giovane verrà creduto morto, in seguito verrà ritrovato in vita, seppure in gravi condizioni.

Manuel vittima di un incidente aereo: tensione a La Promessa

Continua il successo de La Promessa, la nuova soap tv in onda su Canale 5 e ambientata nella Spagna di inizio '900.

Le vicende in onda a partire dal 28 agosto, riprenderanno dal momento in cui Maria scoprirà che Jana vuole vendicarsi del barone. Per cercare di fermarla, Maria la addormenterà con del cloroformio. Jana non avrà la possibilità di leggere un biglietto scritto proprio da Manuel, che la esortava a fuggire con lui per vivere il loro amore. Non vedendo arrivare la domestica, Manuel si metterà in viaggio con il suo aereo di notte. Peccato che di lui non vi sarà più traccia. La Guardia Civile informerà i marchesi De Lujgan che si è verificato in incidente aereo e che tra le vittime potrebbe esserci proprio Manuel.

Il Barone scompare, Manuel creduto morto: anticipazioni all'1 settembre

Ovviamente, Alonso partirà subito per accertarsi che Manuel non sia tra le vittime.

Le anticipazioni rivelano che la vicenda di Manuel non sarà l'unica a creare preoccupazione a La Promessa. Sempre lo stesso giorno, anche il Barone sembrerà essere svanito nel nulla. Dal mattino presto non si avranno notizie di lui. Sembrerà strano anche a Cruz che il padre sia partito senza salutare nessuno. In tutta questa vicenda, non sfuggirà il fatto che Pia e Teresa sembreranno molto inquiete.

La governante e la domestica potrebbero nascondere qualcosa. Don Alonso tornerà a La Promessa con cattive notizie. L'aereo coinvolto nell'incidente è proprio quello di Manuel e si riterrà ormai certo che il ragazzo sia morto. Romulo darà la notizia anche a tutti i domestici e Jana non riuscirà a trovare pace.

Manuel è sopravvissuto all'incidente ma è in gravi condizioni

A La Promessa, i colpi di scena non sono finiti. Catalina darà a tutti la notizia che Manuel non è morto. Il giovane marchesino sarà riuscito a salvarsi, anche se purtroppo verserà in gravi condizioni. Si troverà ricoverato in ospedale con una grave ferita alla testa. I marchesi De Lujgan decideranno di farlo trasferire alla Tenuta in modo da prestargli le cure migliori. Nel frattempo, il padre di Jimena dirà a don Camilo di continuare a indagare sui marchesi. Cruz invece, continuerà ad essere in ansia per il barone, soprattutto dopo aver saputo che non si è recato a far visita agli amici come invece si pensava. Nessuno saprà che fine ha fatto il barone. A La Promessa sarà tutto pronto per accogliere Manuel. Chi si prenderà cura di lui? Per scoprirlo, non resta che seguire le nuove puntate della Serie TV spagnola.