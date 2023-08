Alessandro e Ida non si stanno facendo mancare nulla quest'estate: rientrati dalla Puglia, i protagonisti di U&D sono subito partiti alla volta di un'altra meta. Mentre la coppia si gode New York in questa fine di agosto, alcuni fan puntano il dito contro Platano sostenendo che starebbe con Vicinanza solo per un tornaconto economico., dimenticandosi del figlio. Fanpage, intanto, fa sapere che "fonti qualificate" chiariscono che l'ex dama non è mai stata in lizza per il ruolo di opinionista del dating-show.

Aggiornamenti sulla coppia di U&D

Per ogni viaggio che Ida si è concessa dopo l'addio a U&D, c'è qualche fan che la critica sia come persona che come madre.

Sotto alle foto che Platano sta pubblicando su Instagram da New York, infatti, è possibile leggere i pungenti commenti di chi si chiede come faccia ad essere sempre in vacanza avendo un bambino adolescente e un'attività da mandare avanti.

"Stai insieme a lui solo per i soldi", "Ma tuo figlio dov'è?", queste sono le frecciatine più pungenti che la parrucchiera riceve sui social network da mesi, ovvero da quando ha deciso di abbandonare il Trono Over in coppia con Alessandro.

Anche se più volte ha chiarito di essere innamorata pazza di Vicinanza, alcuni follower continuano a sostenere che starebbe con lui esclusivamente per poter fare la bella vita e girare il mondo senza sborsare un euro.

Le fughe romantiche dei protagonisti di U&D

New York è solo l'ultima meta che la coppia di U&D ha visitato negli ultimi 10 mesi: la coppia in meno di un anno è stata anche a Miami, Parigi, Mykonos, Firenze, Roma, Otranto e in montagna.

Per ogni viaggio che Ida si è concessa con il fidanzato, qualche utente della rete l'ha criticata sostenendo che si sarebbe legata a lui solo perché è benestante.

La donna si è difesa più volte precisando che la maggior parte delle vacanze vengono pagate a metà, ma sui social network sono in parecchi a non crederle e a continuare a pensare che Vicinanza la mantenga.

A dispetto di quello che hanno sempre ipotizzato i più scettici, la dama e il cavaliere del Trono Over sono innamoratissimi e appena possono fuggono verso qualche località romantica per stare un po' insieme.

Le lacrime che Platano ha versato per Riccardo nel corso della passata edizione del dating-show sono ormai un lontanissimo ricordo.

Nessun rientro nel cast di U&D

Ida e Alessandro sono volati a New York proprio a ridosso della prima registrazione stagionale di U&D. Nei giorni precedenti alla partenza, però, Platano aveva incuriosito i fan dichiarando su Instagram: "Forse giovedì capiterà qualcosa". Sapendo che gli studi Elios avrebbero riaperto proprio giovedì 24 agosto, in tanti avevano collegato questa frase ai rumor che stavano circolando sul possibile ritorno della bresciana nel cast in un ruolo inedito.

In queste ore, però, Fanpage ha riportato la precisazione che alcune "fonti qualificate" avrebbero fatto chiarezza su questa questione: pare che gli autori non avrebbero mai pensato a Ida come opinionista di Uomini e donne.

Di recente si è anche vociferato che Ida avrebbe potuto sostituire Gianni Sperti, andando ad affiancare la già riconfermata Tina Cipollari, ma tutto ciò non è accaduto.

Gli spettatori, però, stanno criticando la dama per aver alimentato le chiacchiere sul suo futuro in televisione con una frase un po' "ambigua" ma anche non smentendo quello che siti e riviste riportavano da giorni.

La nuova edizione del dating-show, dunque, è iniziata senza Ida ma soprattutto con due inaspettate assenze nel parterre: Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri non erano in studio ieri e c'è chi parla di un addio definitivo di entrambi al Trono Over.