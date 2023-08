La soap opera spagnola La Promessa che a partire dal 4 settembre 2023 occuperà Canale 5 con una doppia puntata, sta regalando tantissimi colpi di scena al pubblico italiano. Gli spoiler sui nuovi episodi, segnalano che l’alleanza tra la dark lady Cruz Ezquerdo (Eva Martin) e Jimena de los Infantes (Paula Losada) darà i suoi frutti. Quest’ultima continuerà a rendere un inferno la vita di Jana Exposito (Ana Garcés), visto che per allontanarla dal suo futuro sposo Manuel de Luján Ezquerdo (Arturo Sancho) la manderà via e le chiederà di andare a casa dei suoi genitori in vista dell’arrivo di alcuni amici di Vienna.

La giovane domestica non potrà fare nulla per impedire la sua partenza, ma prima di lasciare la tenuta accadrà qualcosa di inaspettato: Manuel la sorprenderà dandole un bacio.

Trame spagnole, La Promessa: Manuel perde la memoria, Jimena e Cruz approfittano della situazione

Nelle prossime puntate della telenovela ambientata nel 1913 a Cordoba e in programmazione tra qualche settimana, la protagonista Jana si troverà in difficoltà. Tutto comincerà quando il suo amato Manuel rischierà la vita a causa di un terribile incidente aereo: il ragazzo per fortuna dopo essere stato dichiarato morto, farà ritorno alla tenuta ma le sue condizioni di salute saranno abbastanza critiche.

Il giovane marchese non appena uscirà dal coma non avrà alcun ricordo degli ultimi eventi a causa della perdita della memoria: Jimena e Cruz approfitteranno della situazione per ingannare Manuel.

Jimena su tutte le furie, Manuel sorprende Jana dandole un bacio sulla labbra

In particolare il figlio di Cruz accetterà di convolare a nozze con la figlia dei duchi de los Infantes, e a cercare di fargli aprire gli occhi ci penseranno Jana e Catalina (Carmen Asecas). Nello specifico la primogenita di Don Alonso (Manuel Regueiro) e sorella gemella del defunto Tomas (Jordi Coll), alla stessa maniera della domestica Exposito, sarà decisa a far recuperare la memoria a Manuel.

Jana e Catalina uniranno le loro forze per riparare l’aereo del marchesino.

A questo punto Jimena perderà le staffe, non appena saprà che c’è lo zampino di Jana con la sistemazione del velivolo del suo promesso sposo. La ragazza per farla pagare alla domestica la manderà a lavorare dai suoi genitori: lo stratagemma di Jimena non impedirà un avvicinamento tra Jana e Manuel.

Per concludere il giovane marchese darà l’impressione di aver avuto qualche ricordo dei suoi ultimi anni di vita, visto che darà un bacio a Jana sulle labbra dopo averle detto le testuali parole: “Credo che dobbiamo parlare. Ho bisogno che tu rimanga ancora qualche secondo”.