Martedì 29 agosto è stata registrata una nuova puntata di Uomini e donne: a poche ore di distanza dalle riprese che hanno visto il ritorno in studio di Barbara De Santi, il cast si è ritrovato per partecipare al terzo appuntamento della stagione 2023/2024.

Le anticipazioni fornite da Lorenzo Pugnaloni su Instagram riguardano sia i ragazzi che i senior del parterre: ospiti della giornata Ida Platano e Alessandro Vicinanza, in coppia da quasi un anno e affiatati al rientro da una vacanza a New York.

Aggiornamenti sui protagonisti di U&D

La redazione ha girato un'altra puntata dell'edizione 2023/2024 di Uomini e donne: martedì 29 agosto, infatti, Maria De Filippi ha condotto un nuovo appuntamento del suo dating-show, e stanno iniziando a circolare i primi spoiler di quello che è accaduto in studio.

Il cast si è ritrovato presso gli studi Elios dopo una registrazione piuttosto movimentata: il 28 agosto Tina ha litigato con Elio, dopodiché ha offerto al pubblico presente un vassoio di cannoli siciliani per fare un dispetto al cavaliere che è allergico alla ricotta.

Ad animare le dinamiche della nuova stagione del dating-show sono arrivate tre vecchie conoscenze del Trono over: il parterre di quest'anno, infatti, ha riaccolto Barbara De Santi, Gero Natale e Silvio Venturato.

Novità sui veterani di U&D

Le anticipazioni del blogger Pugnaloni stanno aggiornando i fan di U&D sulle prime frequentazioni stagionali tra dame e cavalieri.

Gemma ha iniziato a corteggiare Maurizio, un 57enne che ha esordito nel parterre il 24 agosto: lei sembra già piuttosto coinvolta, mentre lui si è rifiutato di baciarla al termine di un'esterna in piscina.

Nonostante le critiche, Galgani ha scelto di portare avanti questa conoscenza perché certa di avere tutte le carte in regola per conquistare un uomo di circa 15 anni più giovane di lei.

Anche le dame Roberta e Cristina si stanno guardando intorno al rientro dalle vacanze, ma ancora non sembrano aver avuto nessun colpo di fulmine.

Continua a far discutere la prolungata assenza di Armando e Riccardo in studio: i due non si vedono agli Elios da maggio scorso e i fan cominciano a pensare che siano stati allontanati dal dating-show in modo definitivo.

News sui giovani di U&D

Nelle registrazioni del 28 e 29 agosto c'è stato il tempo di occuparsi dei tre ragazzi che compongono il Trono classico 2023/2024.

Nonostante le segnalazioni circolate in rete soprattutto su Brando, nessun tronista è stato allontanato: la redazione sembra credere ai giovani che ha scelto dopo mesi di casting, tant'è che in studio non è stato fatto alcun accenno ai rumor su presunti fidanzamenti.

I neo protagonisti del dating-show stanno cominciando ad uscire in esterna con i rispettivi corteggiatori, anche se per ora la più decisa sembra essere Manuela Carriero: dopo un appuntamento andato male, infatti, la pugliese ha eliminato un suo spasimante senza troppi giri di parole e senza dargli la possibilità di recuperare.

U&D tornerà in onda su Canale 5 lunedì 11 settembre, ma gli addetti ai lavori hanno già a disposizione tre puntate da proporre ai telespettatori al rientro dalle vacanze d'estate.

Visti gli inaspettati ritorni di volti storici come Barbara De Santi, i fan non escludono altri colpi di scena in arrivo nel corso delle riprese che si svolgeranno la prossima settimana.

Alle riprese del 29 agosto hanno partecipato anche Ida e Alessandro: i due stanno insieme dallo scorso novembre e hanno confermato che le cose tra loro procedono a gonfie vele. Un'ora di registrazione, invece, è stata dedicata a Federico Nicotera e Carola Carpanelli, ex fidanzati del Trono classico 2022/2023.