Terra amara continua a raccontare le vicende dei protagonisti di Cukurova con le anticipazioni ad annunciare importanti novità per Mujgan.

Dopo la morte di Hunkar, Behice riuscirà a farla franca per diverso tempo salvo poi essere incastrata. Pur di non finire in prigione la donna si toglierà la vita e nonostante i tanti errori commessi sua nipote ne soffrirà molto.

Mujgan dovrà di fatto affrontare l'opinione pubblica dato che il nome della zia comparirà su tutti i giornali che la additeranno come la colpevole della morte di Hunkar. Fekeli resterà vicino alla dottoressa promettendole che non permetterà a nessuno di farle pagare le colpe della zia.

Anticipazioni Terra amara: Mujgan e Fikret seppelliranno Behice

Le anticipazioni di Terra Amara raccontano che nelle prossime puntate partirà la caccia all'assassino di Hunkar. Per Demir, Zuleyha e gli altri, tuttavia, non sarà affatto facile risalire a Behice, la verità emergerà solo dopo diverso tempo. A quel punto, la perfida dark lady si sentirà con le spalle al muro e pur di non pagare per i reati commessi Behice si toglierà la vita. Fekeli chiederà che venga sepolta in un luogo lontano da Cukurova e per questo Mujgan e Fikret partiranno per Istanbul.

Al funerale della donna parteciperanno solo tre persone e la dottoressa ne sarà molto sorpresa, visto che nessuno ancora è al corrente del fatto che è stata lei ad uccidere Hunkar.

Fikret starà accanto a Mujgan per tutto il tempo e mentre i due saranno a cena per la dottoressa arriverà un durissimo colpo.

Anticipazioni prossime puntate: solo tre persone al funerale di Behice

Le prossime puntate di Terra amara vedranno protagonista Mujgan che attraverso i giornali capirà che il nome di Behice e della sua famiglia è sulla bocca di tutti.

I giornalisti renderanno di fatto noti tutti i reati commessi dalla donna e da suo fratello, padre di Mujgan e questo porterà la dottoressa alla disperazione.

Fikret proverà a consolare Mujgan, rassicurandola sul fatto che le notizie hanno vita breve e che presto in città si smetterà di parlare di Behice. Al suo ritorno a Cukurova, Mujgan non potrà però fare a meno di pensare che tutti la additeranno come la nipote di un'assassina e la figlia di un medico corrotto.

Mujgan potrà contare sull'aiuto di Fikret e Fekeli

Le anticipazioni di Terra amara rivelano dunque che Mujgan si sentirà affranta per la pubblicazione delle notizie che riguardano la famiglia Hekimoglu. La dottoressa, tuttavia, troverà conforto in Fikret e Fekeli. Quest'ultimo ascolterà le paure di Mujgan e la abbraccerà: "Non hai fatto niente di male". Lei insisterà sul timore che tutti parleranno male di lei e non la guarderanno più con gli stessi occhi di prima. "Non devi pagare per un crimine non commesso", dirà Fekeli.

Ali Rahmet, come un padre, prometterà così alla dottoressa che le sarà sempre accanto e che si impegnerà affinché tutti la ricordino come la nuora di Fekeli e non solo come la nipote di Behice. La dottoressa, grazie al discorso di Ali Rahmet, si sentirà subito meglio.