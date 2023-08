La soap Tv La Promessa, tornerà con nuovi episodi nella settimana che va dal 21 al 25 agosto 2023. Nel corso di questa nuova settimana di programazione, il maggiordomo Romulo verrà aggredito brutalmente, fortunatamente senza riportare gravi conseguenze. Cattive notizie per Salvador che verrà arrestato per aver disertato il servizio militare.

Jana invece, manderà messaggi minacciosi al barone, il quale crederà erroneamente che siano opera di Romulo. Arriverà il momento del fidanzamento ufficiale tra Jimena e Manuel.

Jana contro il barone: anticipazioni la Promessa 21-25 agosto

La domestica Jana nelle puntate in onda dal 21 al 25 agosto, si scontrerà con il barone per prendere le difese di Curro. Il ragazzo sarà in lacrime nel momento i cui scoprirà che la zia Cruz avrà rimandato Eugenia in sanatorio senza dirgli nulla. Il barone si lamenterà dell'atteggiamento piagnucolone di Curro e sarà in questo frangente che Jana prenderà le difese del ragazzo, scatenando l'ira del nobile. La domestica in seguito, farà pervenire dei biglietti minacciosi al barone, il quale crederà erroneamente che sia Romulo a inviarglieli. Jana lo farà dopo aver scoperto che il barone indossa lo stesso anello che lei aveva visto al dito dell'uomo che uccise la madre.

Don Romulo vittima di un'aggressione nelle nuove puntate de La Promessa

Proprio il maggiordomo de La Promessa, sarà vittima di un pestaggio. Succederà nel momento in cui uscirà dalla tenuta, dovendosi recare in paese per una commissione. Al suo ritorno, verrà soccorso da Pia, la quale chiederà aiuto a sua volta a Jana.

La domestica assicurerà che il maggiordomo non versa in gravi condizioni.

Tuttavia, Jana si dirà convinta che dietro l'aggressione di don Romulo possa esserci la mano del barone. Alla tenuta arriverà invece Martina, la nipote di Alonso. La ragazza avrà il compito di stare vicina a Leonor.

Jimena e Manuel si fidanzano, Salvador arrestato

A La Promessa, arriverà finalmente il momento del fidanzamento ufficiale tra Manuel e Jimena.

Il giovane marchesino, nonostante sia innamorato di Jana, deciderà di salvare la famiglia dalla rovina, sposando l'erede dei duchi di Los Infantes. Si scoprirà che don Camilo in realtà, non é un sacerdote, ma una spia ingaggiata dal padre di Jimena per scoprire i segreti della famiglia De Lujgan. Padre Camilo riferirà a Los Infantes che i marchesi De Lujgan sono sull'orlo della bancarotta. Ecco perché vogliono che il loro erede sposi Jimena. Brutte notizie per Salvador, il quale verrà arrestato dalla Guardia Civile per aver disertato il servizio di leva. Il ragazzo comunque, grazie all'intercessione di don Romulo, riuscirà ad evitare la prigione partendo immediatamente per il fronte.