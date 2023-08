La soap opera La Promessa dopo il grande successo di ascolti in Spagna è riuscita a fare breccia anche nel cuore dei telespettatori italiani. Nelle puntate in onda dal 21 al 25 agosto 2023, Salvador Romea (Mario Garcia) finirà dietro le sbarre del carcere per aver ottenuto un falso certificato per non prendere servizio militare nella guerra africana del Rif.

Il barone Juan Ezquerdo (Alberto González) invece verrà minacciato dalla domestica Jana Exposito (Ana Garces).

Trame La Promessa, al 25 agosto: Manuel chiede la mano di Jimena

Gli spoiler sugli episodi che verranno trasmessi su Canale 5 da lunedì 21 a venerdì 25 agosto, raccontano che all’improvviso Cruz farà tornare la sorella Eugenia in sanatorio sconvolgendo Curro per non aver potuto salutare la madre: il ragazzo verrà confortato da Jana, invece il barone Juan lo inviterà a comportarsi da uomo.

A prendere le difese di Curro ci penserà la domestica Exposito, facendo infuriare il barone.

Intanto Manuel farà sapere a Carolina di essere contento di convolare a nozze con Jimena: finalmente dopo l’arrivo dei duchi de Los Infantes al palazzo, il giovane marchese chiederà la mano della sua promessa sposa regalandole un anello di fidanzamento.

Jana dopo aver appreso da Pia che Don Romulo è stato aggredito, sarà convinta che ci sia lo zampino del barone.

Successivamente al palazzo metterà piede Martina, la nipote di Alonso, che avrà il compito di far riprendere la cugina Leonor.

Jana vuole farla pagare al barone, Candela mette alle strette Salvador

Jana sarà decisa a vendicarsi del barone Juan, dopo aver notato che indossa l’anello che aveva l’assassino di sua madre.

Candela metterà alle strette Salvador, quando scoprirà che ha ottenuto dei documenti falsi con la complicità di Miguel e Lope per evitare il servizio di leva obbligatorio: la cuoca farà fare un sospiro di sollievo al cameriere, quando gli dirà di non denunciarlo.

Jana si infastidirà quando Manuel scatterà una foto ricordo a lei e Jimena.

Nel contempo a proposito dell’imminente matrimonio di quest'ultima, Petra farà sapere a Don Camilo che il giovane marchese ha accettato di sposarsi per risollevare le sorti de La Promessa.

Jana confessa il suo amore a Manuel, Don Camilo è una spia di Don José

Salvador finirà in carcere, e a spiegare a Maria la ragione del suo arresto ci penserà Lope.

Il barone Juan accuserà il maggiordomo Don Romulo di averlo minacciato con dei biglietti dicendosi disposto a farlo uccidere: in realtà a ricattare l’uomo sarà Jana, la quale intanto preleverà un’arma da fuoco nel salotto.

Manuel svelerà a Don Camilo di sposare Jimena per salvare la sua famiglia dalla bancarotta. Jana confesserà a Manuel di amarlo ma gli dirà di sapere che non potranno avere un futuro insieme, mentre Salvador grazie a Don Romulo potrà essere rilasciato ma in cambio sarà costretto a partire per il fronte.

Per concludere Don Camilo si rivelerà essere la spia ingaggiata da Don José, visto che dirà allo stesso che Cruz ha obbligato il figlio Manuel a diventare il marito di sua figlia Jimena.