La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14:45 su Canale 5 e sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity. Le anticipazioni dello sceneggiato, per ciò che concerne le puntate che saranno trasmesse lunedì 7 e martedì 8 agosto, evidenziano che Petra sorprenderà Maria e Salvador in intimità, e lo dirà a Romulo. Nel frattempo Teresa e Maria si occuperanno a turno di Eugenia. Pia, intanto, sarà preoccupata per le reiterate attenzioni di Juan nei riguardi di Teresa, mentre Cruz non prenderà bene la decisione di Jimena di allontanarsi momentaneamente dalla tenuta.

Il dottor Guijarro, infine, si renderà conto che qualcuno sta riducendo i farmaci a Eugenia, mentre Padre Camilo intratterrà Jana e Salvador coi ricordi del seminario.

Petra sorprende Salvador e Maria in intimità

Le trame de La Promessa, in merito agli episodi del 7 e 8 agosto, anticipano che Teresa e Maria si avvicenderanno per occuparsi di Eugenia. La sorella di Cruz riceverà una dose minore di farmaci grazie alla decisione segreta di ridurle le pillole messa in atto sia da Jana che da Maria, per questo motivo diventerà più lucida.

Un momento d'intimità tra Maria e Salvador verrà scoperto da Petra, che rivelerà tutto a Romulo. I due giovani, però, riusciranno a convincerlo che non stavano facendo nulla di male.

Maria, esasperata dalle intromissioni di Petra, le intimerà di non impicciarsi più del suo legame con Salvador. Pia sarà in pensiero per le strane attenzioni che il barone Juan riserverà a Teresa, sebbene quest'ultima rifiuti di dire esplicitamente che il nobile sta tentanto di approfittarsi di lei.

A seguito del dialogo con Teresa, Leonor chiederà a Mauro se è vero che ha avuto dei rapporti intimi con la ragazza.

Sulle prime Mauro negherà ogni coinvolgimento, ma poco dopo le dirà di aver avuti diversi rapporti con Teresa e di essere anche sposato con lei.

Il dottor Guijarro si accorge che qualcuno sta diminuendo la dose di farmaci di Eugenia

Manuel saranno d'accordo sul fatto che quest'ultima possa tornare per qualche tempo a casa sua per consolare la mamma, in lutto per la dipartita della nonna, ma tale decisione di lasciare la tenuta non verrà ben vista da Cruz.

Jana e Salvador, nel mentre, dubiteranno sempre più della buonafede di Don Camilo. Intanto il dottor Guijarro si renderà conto che Eugenia è troppo lucida e capirà che qualcuno le sta somministrando una dose minore di farmaci rispetto a quella prescritta.

Per temere di essere scoperta, Maria berrà la parte in eccesso del farmaco destinato a Eugenia e finirà per addormentarsi profondamente sul letto.

Padre Camilo, infine, racconterà a Jana e Salvador alcuni ricordi legati al seminario, nel frattempo sarà proprio quest'ultimo a trovare Maria sedata sul letto.