L'ingresso di Nazlı in My home my destiny porterà scompiglio nella vita di Mehdi. Tra i due inizialmente ci sarà solo un rapporto lavorativo, ma appena lei verrà a sapere che l'uomo ha divorziato con Zeynep le cose cambieranno e inizierà a provarci spudoratamente.

Nazlı si avvicina a Mehdi quando scopre che è divorziato

In My home my destiny arriverà un nuovo personaggio, Nazlı, interpretata dall'attrice Ayşe Akın, già nota al pubblico di Canale 5 per aver interpretato Arzu Taş in DayDreamer e Deniz in Love is in the air. La donna sarà colei che aiuterà Mehdi è voltare pagina dopo la vendita dell'officina.

Infatti inizierà a lavorare in un negozio in franchising che vende pneumatici, ma sarà chiaro che Nazlı provi una forte attrazione per Mehdi e non si metterà alcuno scrupolo quando scoprirà che l'uomo ha divorziato da Zeynep.

Una sera, con la scusa che ha dimenticato di dargli dei documenti, lo inviterà a casa sua. Ovviamente Mehdi capirà da subito che le intenzioni sono altre, ma non verrà chiaramente svelato il resoconto della serata.

Mehdi scopre del litigio tra Müjgan e Cemile

Verrà a galla qualcosa la mattina seguente. Mehdi rientrerà a casa e non troverà le sue sorelle e Kibrit ad attenderlo. Sarà Benal a spiegargli che cosa è successo: le sorelle hanno litigato perché Müjgan ha scoperto che Cemile sposerà Nuh.

Così Kibrit e Cemile sono andate a trascorrere la notte a casa di Zeynep.

Mehdi andrà subito a prendere le due ragazze da Zeynep, è una volta arrivato a casa discuterà con la sorella.

Faccia a faccia tra Mehdi e Nuh

Mehdi rimprovererà Cemile per ciò che ha fatto, anche perché è stata "indelicata": avrebbe potuto avere la "decenza" di aspettare che a casa si sistemassero le cose, prima di progettare il suo futuro con Nuh.

In quell'istante arriverà anche il ragazzo, che nel frattempo è stato avvertito da Benal in merito a ciò che stava succedendo.

Mehdi non prenderà bene la proposta di matrimonio che Nuh ha fatto a Cemile, anzi la prenderà come una sorta di tradimento. Però Nuh non ci starà a sentire Mehdi che continua a emettere giudizi, così farà una rivelazione inaspettata.

Nuh svela il segreto di Mehdi

Davanti a Mehdi, ma lo sentiranno anche Müjgan, Cemile, Benal e Kibrit, dirà che sa che ha trascorso la notte con Nazlı. Mehdi non dirà una parola, ma Nuh proseguirà, precisando che è stato Nazlı a telefonarlo per dirgli che ha lasciato a casa sua diverse cose, tra cui la misbaḥah, lo strumento religioso usato dai musulmani per recitare il dhikr.

Le donne di casa rimarranno senza parole: Kibrit non riuscirà a credere che Mehdi abbia già dimenticato Zeynep, mentre Benal si dispererà, visto che sperava che l'uomo tornasse tra le sue braccia. Come si giustificherà Mehdi?