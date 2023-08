Diversi colpi di scena accadranno nel corso delle nuove puntate de La promessa in onda dal 7 all'11 agosto in prima visione su Canale 5. Le trame della soap opera segnalano che Leonor scoprirà che Mauro e Teresa sono sposati. Jana, invece, non crederà all'onestà di Padre Camilo.

Anticipazioni La promessa: Mauro confessa a Leonor di essere sposato con Teresa

Le anticipazioni de La promessa rivelano che Teresa si prenderà cura di Eugenia ad alternanza con Maria. Quest'ultima e Jana ridurranno la quantità prescritta dei medicinali da somministrare alla sorella di Cruz che apparirà più cosciente.

Petra, invece, racconterà a Romulo di aver visto Maria e Salvador insieme. I due ragazzi a questo punto persuaderanno l'uomo che non stavano facendo niente di male, tanto da accusare Petra di essere una bugiarda.

Pia, intanto, sarà in ansia per l'interesse che il Barone prova per Teresa. Pertanto, la donna cercherà di aiutarla senza però ottenere risultati. Leonor, invece, chiederà a Mauro se ha avuto trascorsi intimi con Teresa. L'uomo risponderà affermativamente aggiungendo di essere il marito della domestica.

Salvador e Jana non credono all'onestà di Padre Camilo

Manuel accetterà che Jimena ritorni a casa nel weekend per stare vicino a sua madre dopo la morte della nonna. Un comportamento che sarà disapprovato da Cruz.

Salvador e Jana avranno dubbi sulla buonafede di Padre Camilo mentre il dottor Guijarro capirà che Maria ha diminuito le gocce di laudano dato che Eugenia è troppo lucida. La domestica berrà la posizione in più per celare il suo inganno finendo così per addormentarsi profondamente sul letto di Eugenia. Salvador a questo punto ritroverà Maria assopita dopo essere entrato nella stanza per portarle il pranzo.

Alonso informerà suo figlio che le nozze con Jimena solo l'unico espediente per aiutare La promessa ad uscire dai guai. l ragazzo così acconsentirà allo sposalizio pervenire incontro alle esigenze famigliari.

Cruz vuole spedire Eugenia in sanatorio

Teresa racconterà a Mauro di aver trovato un'altra occupazione. Una novità che getterà nel panico il marito, che ne discuterà con Pia.

Quest'ultima capendo che sia un piano organizzato dal Barone deciderà di affrontarlo a muso duro. In questo frangente, la donna chiederà a Juan di non importunare più Teresa. Padre Camilo si recherà a trovare Leonor in preda ad una grave crisi sentimentale. La donna confiderà alla figura religiosa di amare un uomo sposato. Simona andrà alla fiera dove noterà che la guardia civile sta cercando un uomo con un fazzoletto rosso. Infine Cruz (Eva Martin) deciderà di spedire la sorella Eugenia in sanatorio dopo aver avuto uno scatto di ira.