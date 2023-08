In My home my destiny, nonostante il divorzio, Mehdi non riuscirà a dimenticare Zeynep. Sarà sempre nei suoi pensieri, ma a causa dell'orgoglio non riuscirà a dirglielo.

Solo durante la festa per il matrimonio tra Cemile e Nuh riuscirà a farsi avanti, arrivando dritto al sodo. Mehdi bacerà appassionatamente Zeynep, ma la ragazza come reagirà?

Mehdi in realtà non è andato a letto con Nazlı

Mehdi e Zeynep divorzieranno. Lui fingerà che le cose vadano bene, ma in realtà non sarà così. Con orgoglio nasconderà che l'ormai ex moglie gli manca veramente, e non servirà nemmeno fingere di essere stato con un'altra donna per provare a deviare i sospetti in merito al fatto che sia ancora innamorato di lei.

Perché Nuh dirà davanti a tutti che Mehdi ha trascorso la notte con la signora Nazlı e lui non negherà. Solo successivamente, attraverso alcuni flashback, si scoprirà che Mehdi ha rifiutato le avance di Nazlı. Anzi, durante quella sera, era intenzionato a scrivere un messaggio all'ex moglie, per dirle semplicemente che gli mancava, ma ogni volta cancellava il messaggio.

Tutti si riuniscono per festeggiare le nozze di Cemile e Nuh

Mehdi e Zeynep avranno occasione di rivedersi durante il matrimonio di Cemile e Nuh. Lui non parteciperà alla cerimonia ma si unirà alla festa, dando la sua benedizione sia a Nuh che alla sorella.

Proprio in questa occasione, con Zeynep, avrà modo di ballare insieme una danza tradizionale turca.

I due si lasceranno travolgere dal momento, ma alla fine sarà Zeynep a fermare la cosa.

"Penso che sia arrivata l'ora di smetterla. Ho bisogno di prendere una boccata d'aria", dirà Zeynep, lasciando immediatamente la sala, mentre gli altri proseguiranno con i festeggiamenti.

Mehdi si lascia andare con Zeynep, ma la ragazza non la prende bene

Mehdi seguirà Zeynep fuori e, senza nemmeno dirle una parola, prenderà la sua mano, la tirerà a sé e la bacerà appassionatamente. Sakine assisterà al bacio e sarà felice di vederli insieme. Perché la donna, nonostante la figlia sia stata vittima di alcuni atti di violenza da parte di Mehdi, continuerà a tifare per il loro matrimonio.

Li lascerà da soli ma Zeynep, dopo un attimo, smetterà di baciare Mehdi. Lui proverà a farle capire che tra loro le cose non sono finite, ma Zeynep sarà drastica: "Mehdi è finita, non ti ho perdonato".

Lui proverà a chiederle che cosa dovrebbe fare per farsi perdonare e le dirà che non deve più provare a scappare da lui, ma Zeynep avrà le idee molto chiare: "Non devi più osare baciarmi". Così Mehdi l'accuserà di avere un altro e lo farà con fare violento, perché secondo lui "anche questo è amore", ma a Zeynep non piaceranno i suoi modi. Come andrà a finire?