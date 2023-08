Prosegue su Canale 5 la programmazione della soap tv iberica La Promessa, che viene trasmessa dal lunedì al venerdì con orario di inizio fissato alle ore 14:45. In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 7 a venerdì 11 agosto, Manuel apprenderà delle disastrose condizioni finanziarie della sua famiglia e quindi acconsentirà a sposare Jimena.

Intanto Jana apprenderà da Eugenia che Curro le è stato dato appena nato e che è stato messo nelle sue braccia dal Barone, mentre Leonor sarà distrutta perché Mauro le ha fatto capire che non potranno tornare insieme.

Maria e Salvador negano di avere un rapporto intimo

Nella puntata de La Promessa di lunedì 7 agosto, Cruz sceglierà di non mostrare più ad Eugenia la foto della madre di Jana. Intanto Petra informerà Romulo che Maria e Salvador hanno un rapporto intimo. Il maggiordomo chiederà loro spiegazioni, ma entrambi negheranno. Inoltre Pia sarà in ansia per Teresa. Petra però non vorrà fare nulla. Manuel invece rivelerà a Jana di amarla ancora, anche se hanno concordato di essere solo amici. Il ragazzo le dirà che potranno vedersi vista l'assenza di Jimena, ma lei lo respingerà.

Nell'episodio di martedì 8 agosto, Mauro spegnerà ogni aspettativa di Leonor e le dirà di essere sposato con Teresa. Nel frattempo Jimena comunicherà a Cruz di voler andare via, ma non le dirà che è per stare distante da Manuel.

Cruz a questo punto temerà che il matrimonio non si faccia più ed inviterà Don Alonso a spiegare al figlio le loro condizioni finanziarie. In tutto questo Jana sarà dubbiosa sulla reale identità di Padre Camillo, mentre un medico visiterà Eugenia. Maria Fernandez allora si attiverà per impedire che scopra che la dose dei farmaci è stata diminuita.

Curro nota che Leonor è triste

Secondo le Anticipazioni Tv di mercoledì 9 agosto, Alonso rivelerà a Manuel che lui e Cruz lo stanno pressando a sposare Jimena, perché la famiglia versa in una disperata condizione finanziaria. Il giovane si accerterà che quanto dettogli sia vero e si recherà in banca. Intanto Salvador e Maria Fernandez si vedranno di nascosto.

Inoltre Teresa racconterà a Mauro che andrà a lavorare da un'altra parte e lo dirà subito a Pia, la quale comprenderà che è turta colpa del Barone. Curro invece noterà Leonor molto rattristata dopo la fine della storia con Mauro.

Nella puntata di giovedì 10 agosto, Manuel arriverà alla conclusione che l'unico modo per salvare La Promessa è quella di unirsi in matrimonio con Jimena. Nel frattempo Cruz deciderà di far tornare la sorella in ospedale. In tutto questo Pia dopo un confronto acceso con il Barone starà male e ne parlerà con Candela, mentre Maria Fernandez sarà adirata nell'apprendere che Salvador è invischiato in qualche affare losco.

Jana non contenta dell'unione tra Jimena e Manuel

In base agli spoiler di venerdì 11 agosto, Manuel di fronte agli ennesimi solleciti di Don Alonso si mostrerà pronto a mettersi insieme a Jimena.

Cruz gli suggerirà di darle qualcosa di suo ed alla fine sceglierà un campanellino d'argento e lei sarà contenta di riceverlo. A questo punto i marchesi de Lujan e i Duchi di de Los Infantes potranno concretizzare l'unione. A non essere contenta degli ultimi risvolti sarà Jana, la quale è riuscita a parlare con Eugenia e così ha saputo quello che ha fatto il Barone a suo figlio. Jana sarà pronta a confrontarsi con lui, ma Maria Fernandez le farà capire che prima dovranno dimostrare ogni cosa.