Dopo il finale della prima stagione di My home my destiny di Bayram, il padre biologico di Sakine, non si saprà più nulla. Nelle puntate appena andate in onda su Canale 5, l'uomo ha iniziato a vivere la sua vita da barbone. Per colpa sua è saltato, almeno temporaneamente, l'affido di Kibrit, così Zeliha ha deciso di mandarlo via di casa.

L'uomo ha iniziato a vagabondare per la città, andando incontro a diversi guai. Bayram ha anche rischiato di essere investito da un treno, ma alla fine è stato salvato.

Bayram non dà più sue notizie

Bayram, anche durante le prossime puntate, porterà tanti problemi.

A causa sua Mehdi rischierà anche di morire. Bayram verrà preso in ostaggio e malmenato in quanto ha un debito di 20.000 lire turche con alcuni uomini. Nuh verrà a conoscenza della storia, informerà Mehdi e il ragazzo andrà a salvarlo.

Per salvare la sua vita, però, rischierà la sua: Mehdi verrà accoltellato e la sua situazione sarà veramente critica. Dopo tanta paura, Mehdi sarà fuori pericolo, ma da quel momento in poi non si saprà più niente di Bayram.

Mehdi si comporta da stalker con l'ex Zeynep

Bayram tornerà inaspettatamente durante la seconda stagione, proprio nel momento i cui Mehdi rischierà nuovamente la vita. Gli uomini di Burhan lo massacreranno di botte e sarà Zeynep a trovarlo privo di sensi nel suo negozio.

Lo porteranno urgentemente in ospedale, ma la situazione non sarà critica e Mehdi dovrà solamente trascorrere la notte in ospedale.

Anche se sono divorziati, Zeynep non se la sentirà di lasciarlo da solo, così trascorrerà la notte insieme a lui. Mehdi, però, approfitterà dell'occasione per stalkerare la moglie. Lei lascerà il telefonino nel suo comodino e lui spierà la chat con Barış e le foto insieme a lui nella galleria.

Mehdi incontra a sorpresa Bayram

Mentre Zeynep dormirà nella poltrona accanto a lui, le arriverà un messaggio. Il telefono sarà nel comodino e Mehdi lo leggerà. È di Barış, dà un appuntamento a Zeynep per il giorno seguente: dovranno trovarsi alle 11 in un hotel di Ataşehir.

Mehdi, la mattina successiva, sarà pronto per le dimissioni, sarà Yaldız a riportarlo a casa.

L'uomo, però, non attenderà di essere dimesso e appena Zeynep se ne andrà la seguirà con un taxi fino all'hotel di Ataşehir. Qui si renderà conto che non ha un appuntamento sentimentale con Barış, ma che i due devono incontrare un cliente, ma quando Mehdi uscirà dall'hotel avrà un'altra sorpresa.

Sakine sviene alla vista di Bayram

Troverà Bayram in condizioni trasandate: con tutti i vestiti stracciati chiederà l'elemosina e lo farà con indosso nel collo un piccolo cartello. Mehdi caricherà Bayram in un taxi e lo porterà a casa di Sakine, ma quando la donna aprirà la porta, e lo vedrà, sverrà dallo shock.

Sarà così che Bayram tornerà nella vita della moglie.