Negli episodi di Beautiful in onda dal 7 al 13 luglio, Steffy sarà molto preoccupata per la situazione della linea Hope for the Future e quindi chiederà a Hope di riaccogliere in azienda Thomas per evitarne la chiusura. La giovane Logan mostrerà le proprie perplessità, ma il designer le prometterà che non tradirà più la sua fiducia.

Liam invece chiederà a Bill di lasciare Sheila, il tutto mentre la donna bacerà con passione Deacon.

Finnegan tra i candidati per la nomina a primario dell'ospedale

Hope non avrà ancora metabolizzato che Douglas non viva più con lei e Liam.

Intanto Steffy sarà molto preoccupata e non saprà come comportarsi con la sua sorellastra, poiché dovrà ribadirle che la sua linea di moda è a rischio chiusura a causa del calo di vendite. Il motivo principale è la mancanza di un valido designer in grado di creare modelli innovativi; così la giovane Forrester convocherà Thomas e sua madre per comunicare delle notizie importanti.

Nel frattempo Finnegan sarà tra i candidati per la nomina a primario dell'ospedale, ma il ragazzo esternerà a Li le proprie paure sul fatto che questo lavoro lo porterà ad essere molto lontano dalla sua famiglia. In tutto questo alla Forrester Creations sia Steffy che Eric celebreranno i dieci anni di onorato servizio di Carter.

Sheila e Deacon si baciano

Steffy esorterà Hope a riprendere Thomas in azienda, per impedire così che la linea Hope for the Future possa essere chiusa. La giovane Logan di fronte alle parole della sorellastra esprimerà più di qualche perplessità, anche perché riaccogliere lo stilista in azienda vorrebbe dire cancellare quanto successo negli ultimi tempi.

Hope e Thomas parleranno direttamente della prospettiva di lavorare insieme e il ragazzo le prometterà che, se gli fosse concessa un'altra occasione, non tradirà più la sua fiducia. A perorare la causa del figlio di Ridge ci sarà pure Taylor, la quale spiegherà a Brooke come ormai il figlio non rappresenti più una minaccia.

Nel frattempo Liam si recherà da Bill e lo spronerà a lasciare Sheila, ma l'uomo ribadirà di non voler tornare indietro nella sua scelta anche se chiarirà che si vendicherà se mai dovesse scoprire che la donna l'ha tradito.

Nello stesso tempo Sheila sarà in compagnia di Deacon al quale racconterà che vivere insieme a Bill è insostenibile. I due presi dalla passione si baceranno, ma l'anziana Carter comprenderà subito di avere fatto una sciocchezza e che questo suo comportamento le farà rischiare di tornare in prigione.

Riepilogo delle puntate precedenti

Negli episodi in onda nelle settimane precedenti, Bill ha promesso a Sheila il suo impegno per farle recuperare il rapporto con Finnegan, il quale però ha espresso la sua contrarietà a far riavvicinare la madre alla sua famiglia.

Inoltre Deacon e Sheila si sono visti di nascosto da Bill, mentre il cameriere Hollins è uscito insieme a Brooke ed è rimasto piacevolmente sorpreso dalla bellezza della donna.