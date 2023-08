Durante le puntate di Terra Amara, in onda prossimamente su Canale 5, l'arrivo di Umit segnerà una svolta molto importante per il proseguo della soap ambientata nella Turchia degli anni Settanta. Come rivelano le anticipazioni, giunta per aiutare il suo amico Fikret nel piano di vendetta contro gli Yaman, la dottoressa prenderà il ruolo di direttrice generale dell'ospedale del paese innervosendo non poco Mujgan, con la quale i rapporti saranno da subito molto tesi. Qualcosa però cambierà nell'atteggiamento di Umit visto che, dopo che la sua tresca con Demir verrà scoperta da Sevda, cercherà di riavvicinarsi a Mujgan, ma quale sarà il suo vero intento?

L'odio di Umit nei confronti di Sevda

Proseguono le anticipazioni di Terra amara concentrandosi sul complicato e sfaccettato personaggio di Umit. Come rivelano le anticipazioni della soap provenienti dalla Turchia, la dottoressa arriverà ad Adana ufficialmente per occupare il posto di direttrice generale dell'ospedale, che Mujgan pensava le spettasse di diritto. In realtà la donna avrà come obiettivo principale quello di aiutare l'amico Fikret a vendicarsi del fratellastro Demir. A tale scopo la dottoressa corteggerà Yaman, che ci metterà ben poco a cadere tra le sue braccia.

La relazione clandestina tra i due verrà presto scoperta da Sevda. In occasione di una cena organizzata da Zuleyha, inconsapevole che il marito la stia tradendo, all'ex cantante non sfuggiranno gli sguardi complici tra i due amanti.

Terminata la cena, Sevda andrà a casa di Umit e la minaccerà: andrà incontro a qualcosa di molto brutto se non troncherà subito la relazione con Demir. Il comportamento di Umit sarà ambiguo visto che, soffermandosi su una foto che ritrae l'ex cantante e Demir, si rimprovererà di essere diventata anche lei una "donna leggera".

Il pubblico capirà dunque che Umit conosce bene il passato di Sevda, che fu appunto l'amante di Adnan Senior. L'odio verso la donna sarà sempre più forte, tanto da pensare che oltre al piano di vendetta contro gli Yaman, l'astio di Umit possa nascondere radici ben più profonde, ma questo non sarà il solo atteggiamento strano di Umit.

La dottoressa deciderà di avvicinarsi all'improvviso a Mujgan, nonostante abbiano vissuto momenti di tensione.

La dottoressa chiede scusa a Mujgan

Dopo aver mentito sul suo passato con Fikret, affermando di aver avuto con lui solo un rapporto di amicizia, Umit chiederà scusa a Mujgan. Quest'ultima accetterà le scuse, vista anche la condizione di solitudine dopo la morte della zia Behice. Il modo di fare di Umit però non sarà limpido nei riguardi della vedova di Yilmaz.

Per scoprire il motivo per cui Umit odia con tanta forza Sevda, e i motivi che l'hanno spinta ad avvicinarsi a Mujgan, non resta che attendere le prossime anticipazioni turche di Terra amara.